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Даниил Полоников

Как с помощью обычной соли избавить лобовое стекло от наледи

2:49
Авто

Когда речь заходит об обледеневшем лобовом стекле, бесчисленные штрафы и расшатанные нервы становятся обычным следствием. Каждую зиму в центральном регионе России, чередуя морозы и оттепели, водители сталкиваются с небольшой проблемой — покрытым инеем лобовым стеклом. Кто-то счищает его, рискуя получить царапины, кто-то предпочитает действовать на опережение, а некоторые даже пытаются "оттаивать на ходу", что нередко приводит к авариям.

Как с помощью обычной соли избавить лобовое стекло от наледи
Фото: ria.ru

Безусловно, идеальным решением была бы система электрообогрева, этакая "теплая опция", желаемая в каждом автомобиле от Калининграда до Владивостока. К сожалению, не все новые автомобили могут похвастаться такой функцией, а в подержанных она еще более недоступна. Что же можно сделать? Установить ее самостоятельно? Это возможно, но дорого, и под силу только тем, чьи автомобили оснащены подобной "кнопкой", установленной на заводе. Иначе где найти это "умное" стекло?

Похоже, нам остается только один вариант — соскабливать. Или можно включить мозги и посмотреть вокруг. Ведь решение любой проблемы обычно либо уже описано, либо лежит у нас под ногами. В нашем случае — в буквальном смысле, поскольку мы уже давно освоили искусство плавления льда на асфальте. Правильно — солью! Осталось только подобрать подходящую смесь, способ ее нанесения и испытать ее в повседневной эксплуатации.

Соль достаточно агрессивна, особенно по отношению к резиновым уплотнителям, поэтому состав должен быть достаточно мягким, чтобы не повредить уплотнители и клей, скрепляющий лобовое стекло с кузовом автомобиля. Народная мудрость гласит, что достаточно одной столовой ложки соли на стакан воды, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы". Желательно использовать теплую воду, а в качестве дозатора подойдет любой бытовой баллончик, который можно смело брать с собой из дома.

Уже первый эксперимент подтверждает правильность нашего предположения: 200 г смеси достаточно, чтобы полностью очистить лобовое стекло за несколько минут. Смыв солевой раствор стеклоомывающей жидкостью, мы можем спокойно ехать, соблюдая правила и наслаждаясь отличной видимостью. Остается только один вопрос: выдержат ли резиновые уплотнители соль в течение всей зимы?

Будем откровенны: реагенты, которые тоннами выливаются на дороги каждую зиму, гораздо более разрушительны для всего автомобиля, включая резиновые уплотнители, чем скромный коктейль, который был нанесен "по назначению". Поэтому о дополнительном вреде, даже если он и будет, вряд ли стоит задумываться.

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ПОСЛЕ ЭТОГО ЛОБОВОЕ СТЕКЛО БУДЕТ ИДЕАЛЬНО ПРОЗРАЧНЫМ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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