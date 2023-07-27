Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP

3:07
Авто

Для начала определим, что такое ESP. Некоторые автовладельцы с трудом отличают ее функции от функций ABS — антиблокировочной системы тормозов, которая срабатывает только при торможении, предотвращая неконтролируемый занос на скользком покрытии.

Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP
Фото: www.dubizzle. com/blog/cars/electronic-stability-control-system/

ESP служит для другой цели. Ее задача — удерживать автомобиль на заданном курсе во время движения, в первую очередь борясь с проскальзыванием колес относительно дорожного покрытия. Это достигается за счет избирательного торможения колес, превысивших заданное вращение, и снижения мощности двигателя. Последний прием часто ощущается водителем при срабатывании ESP. Вместо уверенного рева двигателя и увеличения оборотов коленчатого вала появляется невнятное "бормотание", не дающее ни ускорения, ни динамики.

ESP ограничивает работу двигателя, когда обнаруживает пробуксовку ведущих колес. Из-за этой особенности многие водители предпочитают отключать ее, особенно зимой. Некоторые делают это, когда автомобиль застревает в сугробе или на обледенелом склоне. Для преодоления таких препятствий необходимо дать колесам возможность проскальзывать и сцепляться со скользкой поверхностью. Однако некоторые люди нажимают кнопку "ESP OFF" даже при отсутствии подобных проблем, просто для того, чтобы проехать по заснеженной, но достаточно ровной дороге.

Эти люди понимают (или думают, что понимают), как и почему автомобиль ведет себя по-другому на скользкой дороге. Они твердо уверены, что могут адекватно управлять им в любых условиях, превосходя возможности электронных систем. По их мнению, электронный контроль устойчивости не только мешает управлению, но и влияет на мощность двигателя. Действительно, потенциал ESP имеет свои пределы.

На практике даже при исправной ESP практически любой водитель может спровоцировать аварию, казалось бы, "из ниоткуда". Иногда достаточно нескольких действительно нервных маневров рулем, чтобы ESP оказалась бессильной в сглаживании стремительного развития опасной ситуации — как и собственные возможности водителя.

Однако опытный водитель, умело манипулируя педалью газа, может, например, вернуть контроль над автомобилем, который в повороте неуправляемо заносит к внешнему барьеру. Он также может плавно войти в поворот в управляемом дрифте, если не успел снизить скорость до уровня, пригодного для обычного входа в поворот. Кроме того, взлет с места при отключенной ESP обычно происходит быстрее — разумеется, при наличии соответствующих навыков.

В заключение можно сказать, что отключение этого электронного помощника зимой в определенных ситуациях — разумная мера. Но только для тех, кто начинал свою водительскую карьеру, имея за плечами несколько лет круглогодичного стажа вождения на классических "Жигулях" или "Ниве". Или для тех, кто прошел курсы экстремального вождения. 

КАК правильно пользоваться системой ESP ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТОБЫ БЫЛО И У ВАС В АВТОМОБИЛЕ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости Все >
Резидент Comedy Club Марина Кравец призналась, что беременна вторым ребенком
Зеленский рассказал, что обсуждал с главой Пентагона
Два белгородских села обстреляны ВСУ за прошедшие сутки
Володин предупредил Зеленского о новом "майдане"
Российские военные сорвали атаку украинской армии в районе Приютного
В Екатеринбурге мужчина получил 17 лет за убийство двухлетнего ребёнка
Депутат Госдумы РФ Хамзаев попросил ФАС выяснить причину роста цен на презервативы
Невролог Гизатуллин назвал бананы и шоколад среди продуктов, вызывающих мигрень
Депутат Госдумы Шеремет заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
Министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
Алла Пугачёва: изменения после Переезда
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Зашли с двух сторон: успехи ВС РФ в Авдеевке
Зашли с двух сторон: успехи ВС РФ в Авдеевке
Последние материалы
Зеленский заявил, что увлечение военных политикой является большой ошибкой
Конгрессмены США требуют расследования компании Илона Маска
Минобороны РФ: морпехи Черноморского флота не позволяют ВСУ форсировать Днепр
Ровно десять лет назад на Украине начался "Майдан незалежности"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин приехал в Китай с официальным визитом
Эндокринолог Гончарова: дефицит витамина D есть у 85-95% процентов людей
Самолёт Екатеринбург — Тараз застрял в Казахстане: пассажиры находятся на авиалайнере больше 10 часов
Влагозарядный полив: сколько дереву надо воды перед надвигающейся зимой?
Психолог Морозова: "Если ты сам себе интересен, то ты не чувствуешь одиночество"
Депутат Госдумы Новиков отметил необходимость сотрудничества Аргентины с БРИКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников