Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP

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Для начала определим, что такое ESP. Некоторые автовладельцы с трудом отличают ее функции от функций ABS — антиблокировочной системы тормозов, которая срабатывает только при торможении, предотвращая неконтролируемый занос на скользком покрытии.

Фото: www.dubizzle. com/blog/cars/electronic-stability-control-system/

ESP служит для другой цели. Ее задача — удерживать автомобиль на заданном курсе во время движения, в первую очередь борясь с проскальзыванием колес относительно дорожного покрытия. Это достигается за счет избирательного торможения колес, превысивших заданное вращение, и снижения мощности двигателя. Последний прием часто ощущается водителем при срабатывании ESP. Вместо уверенного рева двигателя и увеличения оборотов коленчатого вала появляется невнятное "бормотание", не дающее ни ускорения, ни динамики.

ESP ограничивает работу двигателя, когда обнаруживает пробуксовку ведущих колес. Из-за этой особенности многие водители предпочитают отключать ее, особенно зимой. Некоторые делают это, когда автомобиль застревает в сугробе или на обледенелом склоне. Для преодоления таких препятствий необходимо дать колесам возможность проскальзывать и сцепляться со скользкой поверхностью. Однако некоторые люди нажимают кнопку "ESP OFF" даже при отсутствии подобных проблем, просто для того, чтобы проехать по заснеженной, но достаточно ровной дороге.

Эти люди понимают (или думают, что понимают), как и почему автомобиль ведет себя по-другому на скользкой дороге. Они твердо уверены, что могут адекватно управлять им в любых условиях, превосходя возможности электронных систем. По их мнению, электронный контроль устойчивости не только мешает управлению, но и влияет на мощность двигателя. Действительно, потенциал ESP имеет свои пределы.

На практике даже при исправной ESP практически любой водитель может спровоцировать аварию, казалось бы, "из ниоткуда". Иногда достаточно нескольких действительно нервных маневров рулем, чтобы ESP оказалась бессильной в сглаживании стремительного развития опасной ситуации — как и собственные возможности водителя.

Однако опытный водитель, умело манипулируя педалью газа, может, например, вернуть контроль над автомобилем, который в повороте неуправляемо заносит к внешнему барьеру. Он также может плавно войти в поворот в управляемом дрифте, если не успел снизить скорость до уровня, пригодного для обычного входа в поворот. Кроме того, взлет с места при отключенной ESP обычно происходит быстрее — разумеется, при наличии соответствующих навыков.

В заключение можно сказать, что отключение этого электронного помощника зимой в определенных ситуациях — разумная мера. Но только для тех, кто начинал свою водительскую карьеру, имея за плечами несколько лет круглогодичного стажа вождения на классических "Жигулях" или "Ниве". Или для тех, кто прошел курсы экстремального вождения.

КАК правильно пользоваться системой ESP ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТОБЫ БЫЛО И У ВАС В АВТОМОБИЛЕ!