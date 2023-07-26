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Даниил Полоников

Для чего клеммы АКБ нужно смазывать смазкой, не проводящей электричество

Авто

При обслуживании автомобиля аккумуляторная батарея требует такого же внимания, как и любой другой компонент. Состояние аккумулятора напрямую влияет на зимний запуск двигателя, срок службы генератора и расход топлива. Удивительно, но аккумулятор нуждается не только в периодическом обслуживании и очистке, но и в смазке. При этом важно использовать смазку, которая не проводит электричество.

Для чего клеммы АКБ нужно смазывать смазкой, не проводящей электричество
Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Несмотря на герметичную конструкцию, автомобильная батарея, расположенная под капотом, подвергается различным нагрузкам, в том числе перепадам температур и влажности. Все эти факторы в сочетании с различными неисправностями или плохим креплением приводят к окислению и образованию налета различного цвета на свинцовых клеммах батареи.

Оставим в стороне тот факт, что по внешнему виду этих отложений можно определить их причины, которые, конечно же, должны быть устранены. Одним из последствий образования налета на клеммах аккумулятора является увеличение сопротивления контактов.

Естественно, чем больше окисление, тем выше сопротивление. Для преодоления этого сопротивления электрическая цепь автомобиля потребляет значительные ресурсы. В результате в первые морозные дни зимы силы тока может не хватить для запуска стартера. Кроме того, проблема усугубляется саморазрядом аккумулятора под воздействием воды и грязи.

В конечном итоге окисленные клеммы, какими бы безобидными они ни казались, создают нагрузку на многочисленные узлы и механизмы автомобиля, в том числе и на двигатель. Двигатель вынужден работать интенсивнее, что приводит к значительному увеличению расхода топлива, отображаемого на бортовом компьютере. Поэтому необходимо восстановить оптимальное состояние аккумуляторной батареи и клемм. А для этого необходимо правильно смазать их.

При этом смазка для клемм аккумулятора должна обладать не только защитными свойствами, но и проводить электричество, обеспечивая надежную герметизацию и изоляцию контактной группы. Однако перед нанесением смазки необходимо очистить клеммы от нагара, а места контакта со стойками аккумулятора аккуратно зачистить мелкой наждачной бумагой для достижения максимальной чистоты и герметичности. Только после этого следует надежно закрепить клеммы на аккумуляторе и приступить к смазке.

Главное помнить, что соединение обрабатывается диэлектриком. Если нанести смазку до присоединения клемм к стойкам аккумулятора, то тонкий слой смазки будет просто препятствовать прохождению электричества. В этом случае придется все разбирать, чистить, собирать и заново наносить смазку.

Заботьтесь о своем автомобиле, следите за состоянием его узлов и систем. Помните, что смазка необходима не только для движущихся деталей. Она необходима для обработки резиновых уплотнений, защиты уязвимых деталей кузова от агрессивных факторов окружающей среды и механических повреждений, а также для поддержания соединений в электрической цепи автомобиля, включая клеммы аккумулятора. В этом случае с наступлением морозов проблем будет меньше. 

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Для чего клеммы АКБ нужно смазывать смазкой, не проводящей электричество
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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