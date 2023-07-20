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Даниил Полоников

Дорожный просвет — не главный плюс на бездорожье

2:55
Авто

При измерении дорожного просвета учитывается самая низкая точка вблизи переднего моста автомобиля. Это происходит следующим образом: на автомобилях с неразборными карданными валами (такая конфигурация обычно используется на мощных внедорожниках) клиренс ограничивается корпусом дифференциала.

Дорожный просвет — не главный плюс на бездорожье
Фото: https:// sportishka .com/avtomobili/42068-lada-urban.html

С другой стороны, если автомобиль имеет независимую подвеску, как, например, кроссовер, то измерение, как правило, производится от кожуха двигателя или масляного поддона. В результате внедорожники часто имеют более высокий дорожный просвет.

Однако в реальных условиях дорожный просвет не всегда является наиболее важным параметром. При столкновении автомобиля с независимой подвеской с препятствием клиренс изменяется, в то время как при проезде через цельную ось он остается неизменным. На первый план выходят другие характеристики, например, угол сближения.

Традиционно определяемый как угол между горизонтальной поверхностью и линией, проведенной между точкой контакта передних колес и самой низкой точкой переднего бампера, угол заезда определяет способность автомобиля подниматься по склону, не касаясь земли.

Аналогичным образом угол съезда относится к задней части автомобиля. Больший угол выезда снижает риск повреждения бампера или элементов днища при откате автомобиля назад, например, на обледенелом склоне.

Кроссоверы, как правило, имеют большие свесы кузова, а бамперы расположены ниже, чем у внедорожников. Поэтому, даже если внедорожник имеет достаточный дорожный просвет, риск повреждения пластиковых бамперов на пересеченной местности остается высоким. С другой стороны, на внедорожнике можно уверенно преодолевать поля.

Существует также еще один параметр, известный как угол рампы или угол продольного наклона. Он представляет собой максимальный угол, под которым автомобиль может преодолеть препятствие, не касаясь его ходовой частью поверхности. Этот угол зависит от сочетания дорожного просвета и длины колесной базы: чем больше клиренс и короче колесная база, тем больше угол рампы.

Важность этого параметра можно проиллюстрировать на примере трёхдверного и пятидверного автомобилей LADA 4x4. Оба автомобиля имеют одинаковые углы въезда и съезда, но угол рампы у трехдверного варианта больше за счет более короткой колесной базы. Соответственно, он считается настоящим российским внедорожником, а пятидверную модель часто предпочитают владельцы загородных домов для преодоления ухабистых грунтовых дорог к своим владениям. Длинная LADA не предназначена для серьёзного бездорожья.

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Дорожный просвет клиренс. Как влияет дорожный просвет?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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