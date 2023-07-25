Самый простой способ победить мутные разводы на лобовом стекле

Зима подошла к концу, и настало время подвести краткие итоги: жить без антигололедных реагентов на дорогах не только можно, но и приятнее, и чище. Многие московские районы отказались от практики "посыпания" и "поливания", и даже последний снегопад не изменил этой концепции: антигололедные реагенты — не панацея. Иногда без них жить лучше. Во-первых, ваш автомобиль не будет в считанные секунды покрыт густым, скользким коричневым налетом. Во-вторых, качественные зимние шины, обязательные для установки в России, одинаково хорошо работают и на снегу, и на льду, и на обледенелой поверхности, вызванной внезапным заморозком.

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Однако магистрали и кольцевая автодорога все равно получили свою долю: на них вылили все запасы, не оставив жителям ни одного. Так что каждая поездка по вечерней Москве сопровождалась обильным обливанием "незамерзайкой" под стук замерзших дворников.

Но сколько бы ни лили, лобовое стекло оставалось грязным. И самое неприятное, что даже новые щетки стеклоочистителей начинают размазывать "химию" по стеклу. В результате на лобовом стекле остаются мутные разводы, которые не только значительно ухудшают настроение водителя, но и затрудняют видимость, влияя на безопасность движения.

Всегда можно опустить руки и начать обвинять чиновников, но для начала давайте попробуем решить проблему. Первый осмотр "поля боя" не только дает полную картину, но и подсказывает решение. Ключ ко всем бедам кроется не в грязи на стекле, а в грязи на самих щетках стеклоочистителя. "Химикаты" просто проникают в резину, заставляя стеклоочиститель размазывать антиобледенитель по стеклу.

Проблема локализована, и бороться с ней осталось совсем немного. Среди сотен фирменных и нефирменных очистителей и растворителей нужно выбрать самый щадящий, который не разъест резину и не влетит нам в копеечку. Знаете ли вы, какой? Конечно, знаете — бензин.

Пропитав тряпку высокооктановым топливом, даже АИ-80, мы можем очистить щетки стеклоочистителя, которые предварительно нужно снять и промыть в теплой воде. Заверните их в полиэтилен и оставьте на пару часов, чтобы бензин вытянул антиобледенитель из всех пор. После этого снова протрите щетки стеклоочистителя и установите их на место.

В зависимости от энтузиазма жителей Москвы и других коммунальных служб, возможно, придется повторить эту процедуру примерно через пять-семь дней, но оно того стоит.

Разводы от дворников на лобовом стекле. В чем причины? | Одной строкой