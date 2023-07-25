Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Самый простой способ победить мутные разводы на лобовом стекле

Авто

Зима подошла к концу, и настало время подвести краткие итоги: жить без антигололедных реагентов на дорогах не только можно, но и приятнее, и чище. Многие московские районы отказались от практики "посыпания" и "поливания", и даже последний снегопад не изменил этой концепции: антигололедные реагенты — не панацея. Иногда без них жить лучше. Во-первых, ваш автомобиль не будет в считанные секунды покрыт густым, скользким коричневым налетом. Во-вторых, качественные зимние шины, обязательные для установки в России, одинаково хорошо работают и на снегу, и на льду, и на обледенелой поверхности, вызванной внезапным заморозком.

Самый простой способ победить мутные разводы на лобовом стекле
Фото: архив

Однако магистрали и кольцевая автодорога все равно получили свою долю: на них вылили все запасы, не оставив жителям ни одного. Так что каждая поездка по вечерней Москве сопровождалась обильным обливанием "незамерзайкой" под стук замерзших дворников.

Но сколько бы ни лили, лобовое стекло оставалось грязным. И самое неприятное, что даже новые щетки стеклоочистителей начинают размазывать "химию" по стеклу. В результате на лобовом стекле остаются мутные разводы, которые не только значительно ухудшают настроение водителя, но и затрудняют видимость, влияя на безопасность движения.

Всегда можно опустить руки и начать обвинять чиновников, но для начала давайте попробуем решить проблему. Первый осмотр "поля боя" не только дает полную картину, но и подсказывает решение. Ключ ко всем бедам кроется не в грязи на стекле, а в грязи на самих щетках стеклоочистителя. "Химикаты" просто проникают в резину, заставляя стеклоочиститель размазывать антиобледенитель по стеклу.

Проблема локализована, и бороться с ней осталось совсем немного. Среди сотен фирменных и нефирменных очистителей и растворителей нужно выбрать самый щадящий, который не разъест резину и не влетит нам в копеечку. Знаете ли вы, какой? Конечно, знаете — бензин.

Пропитав тряпку высокооктановым топливом, даже АИ-80, мы можем очистить щетки стеклоочистителя, которые предварительно нужно снять и промыть в теплой воде. Заверните их в полиэтилен и оставьте на пару часов, чтобы бензин вытянул антиобледенитель из всех пор. После этого снова протрите щетки стеклоочистителя и установите их на место.

В зависимости от энтузиазма жителей Москвы и других коммунальных служб, возможно, придется повторить эту процедуру примерно через пять-семь дней, но оно того стоит. 

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Разводы от дворников на лобовом стекле. В чем причины? | Одной строкой
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Медики назвали продукты, которые понижают давление: бананы, картофель, томаты
В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны
Участницы конкурса красоты “Мисс Россия-Вселенная“ возмутили пользователей соцсетей
На северо-востоке Москвы пройдет трехдневный интенсив по искусству стран мира
Хазанов: Россию ждёт кредитный коллапс
Пленные боевики ВСУ: "Сдались мы сразу, как только услышали русских"
Иосиф Пригожин на красном тракторе взбудоражил Сеть
В ЛНР открылось реготделение Союза журналистов России
Певицы Слава и Любовь Успенская написали заявление в полицию на Тимура Хайдарова 
Собянин: в разных районах Москвы создадут открытые бассейны с подогревом
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин Единая версия лжи: как шарят в умах и карманах доверчивых граждан Наталия Красовская
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Последние материалы
Медики назвали продукты, которые понижают давление: бананы, картофель, томаты
В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны
Участницы конкурса красоты “Мисс Россия-Вселенная“ возмутили пользователей соцсетей
На северо-востоке Москвы пройдет трехдневный интенсив по искусству стран мира
ЕС опасается выигрыша России из-за идеи Литвы
Самый простой способ победить мутные разводы на лобовом стекле
Хазанов: Россию ждёт кредитный коллапс
Пленные боевики ВСУ: "Сдались мы сразу, как только услышали русских"
Иосиф Пригожин на красном тракторе взбудоражил Сеть
В ЛНР открылось реготделение Союза журналистов России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников