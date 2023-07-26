Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Можно ли ездить на машине, если турбина начала свистеть

3:02
Авто

Конструкция большинства современных автомобилей позволяет скрыть шум турбокомпрессора от пассажиров. Однако если турбокомпрессор становится слышен, любой владелец автомобиля, естественно, забеспокоится и заподозрит неладное в работе двигателя. Но стоит ли спешить в специализированный автосервис каждый раз, когда вы слышите свист?

Можно ли ездить на машине, если турбина начала свистеть
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

На самом деле, далеко не всегда. Самая безобидная причина появления таких звуков — автомобили с большим пробегом. Со временем частицы, не успевшие сгореть в цилиндрах, постепенно накапливаются на внутренних поверхностях турбокомпрессора. Это вызывает низкий, гортанный свистящий звук воздуха. К счастью, этот звуковой эффект никак не влияет на работу автомобиля, позволяя без опасений продолжать движение.

Однако чаще всего свист является следствием негерметичности системы турбонаддува. При этом воздух может выходить наружу или засасываться в каналы. Основной причиной таких утечек является механическое повреждение корпуса турбокомпрессора или интеркулера.

Особенно уязвим интеркулер, который обычно располагается непосредственно за решеткой радиатора, подвергаясь опасности попадания камней и других дорожных повреждений. Утечки также могут возникать при внезапном "холодном душе", например, при проезде через очень глубокую лужу. Быстрое охлаждение горячего корпуса турбокомпрессора может привести к появлению трещин.

В результате негерметичности системы увеличивается расход топлива, снижается мощность, возможны "колебания" при разгоне и другие последствия образования бедной воздушно-топливной смеси.

Попадание посторонних предметов в колесо турбины может вызвать продолжительный свистящий звук. Следует отметить, что такой свист обычно длится недолго, поскольку посторонний предмет, как правило, быстро повреждает компрессор.

Наконец, засоренный (из-за несвоевременной замены) воздушный фильтр также может стать причиной свиста турбокомпрессора. Это создает повышенное сопротивление во впускном тракте, и компрессор начинает "петь". Аналогичный звуковой эффект иногда наблюдается при снижении пропускной способности выпускной системы. Засорение катализатора или сажевого фильтра приводит к увеличению сопротивления газов, выходящих из двигателя.

Важно отметить, что при увеличении сопротивления потоку газов как на впуске, так и на выпуске двигателя водитель, несомненно, ощутит значительное снижение мощности.

Исходя из всего вышесказанного, если турбокомпрессор свистит, но в поведении автомобиля нет ничего тревожного, можно продолжать движение, не обращая особого внимания на звук. Однако если вы заметили какие-либо другие неприятные симптомы в работе двигателя, то свист становится весомым поводом для обращения в автосервис.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Первые признаки, что турбокомпрессор выходит из строя | Как правильно ехать на таком автомобиле
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт
Новости
Кива: Зеленский силой заставил главного раввина Украины клеветать на Россию
Дуэйн Джонсон сделал "историческое" пожертвование благотворительной организации
Звезда «Реальных пацанов» хочет пятерых детей
Жители Анапы возмутились дефицитом сахара в магазинах из-за туристов
Австрийский военный стратег Райснер: ВСУ страдают от боёв на истощение
Ксения Собчак с гордостью объявила о строительстве новой виллы за 150 000 долларов
РИАН описало все прелести отдыха на Кубе
Певица Наргиз Закирова вернулась к начальному этапу музыкальной карьеры в Узбекистане
Малахов заплатил Водонаевой 500 000 рублей
К 2030 году США столкнётся с нехваткой сотрудников в индустрии чипов
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Последние материалы
Valve и Half-Life оказались в списке участников gamescom-2023
Рогов сообщил о второй волне контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении
Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в трансферной зоне
Бориса Кагарлицкого обвинили в публичном оправдании терроризма
Бывший осужденный в России американец получил ранение на Украине
Клаудиньо согласен перейти во "Фламенго"
Mash: часть магазинов Maag, заменивших Zara, готовятся к закрытию в РФ из-за убытков
Врач Кошелев: страдающие от храпа люди должны обязательно обратиться к врачу
Можно ли ездить на машине, если турбина начала свистеть
Кошельком Qiwi пока еще можно воспользоваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников