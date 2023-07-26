Можно ли ездить на машине, если турбина начала свистеть

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Конструкция большинства современных автомобилей позволяет скрыть шум турбокомпрессора от пассажиров. Однако если турбокомпрессор становится слышен, любой владелец автомобиля, естественно, забеспокоится и заподозрит неладное в работе двигателя. Но стоит ли спешить в специализированный автосервис каждый раз, когда вы слышите свист?

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

На самом деле, далеко не всегда. Самая безобидная причина появления таких звуков — автомобили с большим пробегом. Со временем частицы, не успевшие сгореть в цилиндрах, постепенно накапливаются на внутренних поверхностях турбокомпрессора. Это вызывает низкий, гортанный свистящий звук воздуха. К счастью, этот звуковой эффект никак не влияет на работу автомобиля, позволяя без опасений продолжать движение.

Однако чаще всего свист является следствием негерметичности системы турбонаддува. При этом воздух может выходить наружу или засасываться в каналы. Основной причиной таких утечек является механическое повреждение корпуса турбокомпрессора или интеркулера.

Особенно уязвим интеркулер, который обычно располагается непосредственно за решеткой радиатора, подвергаясь опасности попадания камней и других дорожных повреждений. Утечки также могут возникать при внезапном "холодном душе", например, при проезде через очень глубокую лужу. Быстрое охлаждение горячего корпуса турбокомпрессора может привести к появлению трещин.

В результате негерметичности системы увеличивается расход топлива, снижается мощность, возможны "колебания" при разгоне и другие последствия образования бедной воздушно-топливной смеси.

Попадание посторонних предметов в колесо турбины может вызвать продолжительный свистящий звук. Следует отметить, что такой свист обычно длится недолго, поскольку посторонний предмет, как правило, быстро повреждает компрессор.

Наконец, засоренный (из-за несвоевременной замены) воздушный фильтр также может стать причиной свиста турбокомпрессора. Это создает повышенное сопротивление во впускном тракте, и компрессор начинает "петь". Аналогичный звуковой эффект иногда наблюдается при снижении пропускной способности выпускной системы. Засорение катализатора или сажевого фильтра приводит к увеличению сопротивления газов, выходящих из двигателя.

Важно отметить, что при увеличении сопротивления потоку газов как на впуске, так и на выпуске двигателя водитель, несомненно, ощутит значительное снижение мощности.

Исходя из всего вышесказанного, если турбокомпрессор свистит, но в поведении автомобиля нет ничего тревожного, можно продолжать движение, не обращая особого внимания на звук. Однако если вы заметили какие-либо другие неприятные симптомы в работе двигателя, то свист становится весомым поводом для обращения в автосервис.

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