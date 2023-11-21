Зачем водители убирают обратный клапан из стеклоочистителя

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Каждый водитель рано или поздно сталкивается с проблемой замерзания жидкости стеклоомывателя в системе питания. Эта проблема может быть связана как с некачественной омывающей жидкостью, так и с физическими процессами, которые она претерпевает. Однако для обоих сценариев есть недорогое и эффективное решение.

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Если омывающая жидкость неожиданно замерзла в трубках или форсунках, то, скорее всего, она не соответствует заявленным характеристикам. В этом случае просто перейдите на другую марку, а при необходимости обратитесь с претензией к производителю некачественного продукта (если его удастся найти).

Прежде чем обвинять производителя омывающей жидкости, рекомендуется провести простой эксперимент, чтобы проверить несоответствие заявленных на этикетке характеристик незамерзающей жидкости реальным. Возьмите бутылку с небольшим количеством жидкости и поместите ее в багажник. Если жидкость омывателя действительно сомнительного качества, то эксперимент не займет много времени, чтобы выявить обман: она быстро превратится в гелеобразную субстанцию или даже полностью замерзнет при первых морозах.

Однако иногда жидкость, помещенная в багажник, может не замерзнуть даже в сильный мороз, и тогда из форсунок стеклоомывателя ничего не польется. Если вы убедились в исправности насоса и отсутствии утечек, то проблема может заключаться в физических процессах.

Чтобы сохранить чистоту лобового стекла надолго, автопроизводители придумали простую, но оригинальную функцию. При первом взмахе стеклоочистителей на стекло распыляется омывающая жидкость, которая служит одновременно и очищающим средством, и смазкой.

Чтобы предотвратить обратное стекание жидкости в бачок и обеспечить ее немедленную подачу по требованию водителя, в систему подачи встроен обратный клапан. Можно установить несколько клапанов — по одному на каждую форсунку или один клапан на все форсунки.

Тем не менее принцип их работы остается неизменным — при включении насоса клапан открывается, позволяя жидкости попасть в стакан. После выключения насоса клапан закрывается, не позволяя омывающей жидкости стекать обратно в бачок. Поэтому при следующем нажатии на рычаг рулевой колонки из форсунок вырывается струя незамерзающей жидкости.

Однако состав жидкости в подающих трубках со временем может измениться — при нагревании изопропиловый спирт, составляющий ее основу, испаряется. Поэтому, если вы не пользовались мойкой в течение длительного времени, оставшаяся в трубках жидкость может потерять часть своих свойств и замерзнуть.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Для предотвращения замерзания омывающей жидкости в трубках подачи рекомендуется на зимний период снимать обратный клапан. При обилии слякоти и влаги включение рычага в большинстве случаев приводит к работе стеклоочистителей на мокрой поверхности, не причиняя вреда. Хотя при этом возможна небольшая задержка в подаче незамерзающей жидкости, риск образования льда в подводящих трубках и форсунках будет сведен к минимуму.

Однако лучший способ обеспечить четкое зрение на дороге — это использовать высококачественную омывающую жидкость от надежного производителя.

Зачем нужен обратный клапан омывателя?