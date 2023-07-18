Чего надо бояться, если заскрипели ещё не старые тормозные колодки

Говоря о причинах скрипа тормозов, мы не будем рассматривать такие мелкие проблемы, как попавший между колодкой и ротором камушек или ржавчина, образовавшаяся в результате длительного простоя автомобиля. Эти проблемы не критичны и обычно исчезают сами по себе после нескольких интенсивных торможений.

Фото: brakestogo. com/blog/brake-pad-replacement-cost/

КОВАРНЫЙ ПЫЛЬНИК

Нас больше интересуют потенциально опасные случаи скрипа тормозов. Например, когда по каким-либо причинам рвётся резиновый пыльник поршня тормозного суппорта. В результате пыль и грязь с дороги начинают проникать в механизм, постепенно нарушая его функциональность и снижая подвижность. Обнаружить эту проблему внешне довольно сложно. Часто владелец автомобиля узнает о ней, когда начинает скрипеть тормозная колодка: после каждого нажатия на тормоз поршень давит на колодку, что приводит к её заклиниванию в роторе.

Игнорировать эту ситуацию не рекомендуется. Помимо громкого неприятного шума, это приводит к повышенному износу и перегреву тормозного ротора. В тяжёлых случаях может даже загореться сам тормозной суппорт!

СИТУАЦИЯ С ПЕРЕГРЕВОМ

Тормоза могут скрипеть по разным причинам, в том числе из-за перегрева тормозных роторов. После многочисленных интенсивных торможений температура ротора повышается. В идеале он должен остыть, но по каким-то причинам этого не происходит.

Например, это может быть связано с сильным износом ротора (он стал слишком тонким) и недостаточным отводом тепла, или с тем, что водитель постоянно нажимает на тормоза при спуске с затяжного подъема.

В результате вся система перегревается, и в какой-то момент тормоза могут полностью отказать. Поэтому, услышав скрип тормозов, необходимо немедленно провести осмотр и при необходимости заменить тормозные роторы на новые. Кроме того, во время длительных спусков рекомендуется периодически делать остановки для охлаждения механизмов.

ПРОБЛЕМЫ СО СТУПИЦЕЙ

Изношенные подшипники ступиц колес также могут быть косвенной причиной скрипа тормозных колодок. В этом случае подшипник неплотно прилегает к корпусу, нагревается сам и нагревает тормозной ротор. Перегретый ротор может вызвать скрип тормозных колодок при торможении. Пренебрежение этой проблемой может привести к заклиниванию или разрушению подшипника во время движения.

ЖЁСТКИЙ ФРИКЦИОН

Иногда скрип тормозных колодок возникает из-за использования слишком жёсткого фрикционного материала. Если колодки скрипят в начале, это можно объяснить процессом их приработки.

Однако если звук сохраняется и после этого, то, хотя это и не свидетельствует о серьёзной проблеме, всё же не стоит игнорировать его. Помимо дискомфортного шума, "жёсткая" тормозная колодка значительно изнашивает тормозной ротор. Да, она может прослужить дольше своих конкурентов, но она ускоряет износ ротора, что приводит к необходимости его досрочной замены задолго до истощения самих тормозных колодок.