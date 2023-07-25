Как легко и быстро вернуть прозрачность потускневшим фарам

Защитное стекло фары изготавливается из прочного поликарбоната или акрила, способного выдержать удары камней и дорожного мусора практически любого размера. Оно не трескается, и даже сколы на его поверхности встречаются не так часто, как на капоте или переднем бампере.

Фото: архив

Впрочем, это и неудивительно, ведь стекло призвано предотвратить внезапное ослепление водителя в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, стоимость современной фары в сборе может превышать сто тысяч рублей, что делает ее замену после каждого мелкого столкновения с камешком дорогостоящей, особенно для тех, кто уже не считает свои деньги.

Однако если крупные камни представляют собой проблему, то мелкие песчинки за несколько лет активной эксплуатации могут легко повредить стекло фары. В результате пластик мутнеет, и его способность плавно пропускать свет заметно ухудшается. Что можно сделать в такой ситуации?

Если позволяет бюджет, можно просто заменить стекло или всю фару в сборе. Однако стоимость такого решения достаточно высока. Поэтому многие выбирают полировку как способ устранения этих дефектов.

Процедура полировки относительно безвредна. Изношенный слой прочного лака, прошедший тысячи километров по дорогам, легко удаляется, возвращая фарам сияние. Самое приятное, что сделать это можно не только в дорогом сервисе, но и в домашних условиях, используя вполне доступные материалы и не тратя при этом целое состояние.

Прежде всего, процесс восстановления начинается с тщательной очистки стекла фары. После мытья фары необходимо защитить окружающие пластиковые детали бампера и кузова малярным скотчем, чтобы исключить случайное повреждение краски. Далее необходимо отшлифовать фары, что может показаться сложным, но, по сути, заключается в придании матовости поверхности стекла и выравнивании сколов и царапин. Для этого следует использовать водостойкую наждачную бумагу с зернистостью, соответствующей состоянию фар: для слегка потускневших фар — P1000, для более глубоких — P2000. Для более глубоких дефектов используйте P600.

Перед началом шлифовки наждачную бумагу и стекло следует смочить водой. Рекомендуется шлифовать стекло не круговыми, а вертикальными или горизонтальными движениями. Периодически смачивайте как наждачную бумагу, так и фару.

Как только вы начнете видеть результаты и фары станут более четкими, можно переходить к полировке. Для этого Вам понадобится полировальный состав, электродрель или угловая шлифовальная машина (желательно с регулируемой скоростью вращения диска) и специальная насадка.

Нанесите полировочный состав на фару и распределите его с помощью насадки на дрель, поддерживая низкую скорость вращения. Постепенно увеличивайте скорость вращения по мере нанесения состава. Результат вскоре станет очевиден — фара вновь обретет прежнюю чистоту. Смойте остатки состава водой. После этого просушите фару и нанесите новый слой лака, который можно приобрести в любом автомобильном магазине.

После такой реставрации можно забыть о фарах на несколько лет. Для более длительной защиты можно также нанести специальную пленку, которая защищает не только от летящих камней от других автомобилей, но и от разрушающего воздействия ультрафиолетового излучения на лакокрасочное покрытие.

Как вернуть фарам прозрачность, ОНБ