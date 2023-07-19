Может показаться, что коробка передач нового автомобиля не должна издавать никаких звуков. Ведь автомобиль совсем новый, и износ деталей коробки передач отсутствует. Тем не менее, некоторые посторонние звуки, которые водители слышат сразу после покупки нового автомобиля, считаются нормальными для некоторых марок и моделей.
Одной из наиболее безобидных причин появления ноющего звука может быть использование в трансмиссии слишком вязкого масла. В таких случаях, особенно после морозной ночи, коробка передач часто издает ноющий звук. Проблема легко решается сливом густого масла и заменой его на менее вязкое.
Если воет автоматическая коробка передач, то причиной может быть неисправный гидротрансформатор, который из-за своей формы называют "пончиком". При переключении передач и на низких скоростях гидротрансформатор издает гудящий звук.
Появление любых необычных звуков — повод для посещения дилера. Однако если наряду со звуком вы обнаружите запах гари, а при запуске двигателя будет наблюдаться пробуксовка колес, то можете смело обращаться к продавцу. Это считается гарантийным случаем, и расходы на ремонт не лягут на плечи владельца.
Однако есть модели, коробки передач которых постоянно издают ноющие звуки. Опытные водители даже привыкли к этому. Например, эта "музыка" знакома владельцам переднеприводных автомобилей LADA.
Вой в коробках передач тольяттинских автомобилей начался после того, как на заводе стали устанавливать механические коробки передач с тросовым приводом управления. При повышении точности переключения передач появился нежелательный побочный эффект в виде посторонней "музыки".
Причина проста: поставщики комплектующих не обеспечивают должной обработки шестерен и главных пар. Шероховатость в местах контакта при вращении шестерен приводит к появлению характерного воя, который меняет свою тональность в зависимости от выбранной передачи.
Дилеры, столкнувшись с такой проблемой, редко прибегают к гарантийной замене, поскольку она считается конструктивной особенностью трансмиссии, а не дефектом. Поэтому единственное средство — включить музыку и вспомнить, что если звук есть, то трансмиссия работает, что должно принести некоторое удовлетворение.
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