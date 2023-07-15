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Даниил Полоников

Зачем ушлые автовладельцы покупают яблочный уксус

3:06
Авто

С окончанием зимы интерьеры автомобилей в России напоминают вахтовый автобус, перевозящий строителей. Грязь, пятна и неприятные запахи необходимо удалять как можно скорее. Иначе это "наследие" может остаться на всю жизнь, уходя только с новым владельцем, что, естественно, скажется на цене автомобиля.

Зачем ушлые автовладельцы покупают яблочный уксус
Фото: pixabay.com

Однако проведение "тщательной химической очистки" может сильно ударить по кошельку: автохимия в основном импортная, а стоимость услуг сервисных специалистов с каждым годом только увеличивается. Словом, перспективы неутешительны: либо сдаться и заплатить непомерно высокую цену, либо сделать все самому, что также предполагает вложение средств в чистящие средства.

Тем не менее, выход есть. Эксперты уже не раз рассказывали о чудодейственных свойствах пищевой соды и лимонной кислоты, но обошел вниманием одно доступное и недорогое, но весьма интригующее средство из арсенала наших родителей — яблочный уксус. Сегодня мы раскроем его возможности.

Итак, яблочный уксус — одно из лучших средств для борьбы с плесенью. Для устранения этого весьма опасного "побочного эффекта" зимы, который появляется в каждом автомобиле, рекомендуется использовать именно это вещество. Чистым неразбавленным уксусом обработайте ковры под сиденьями и в нишах для ног, а на систему кондиционирования и внутренние полости распылите водный раствор (в соотношении 1:3).

Второй важный аспект, на который следует обратить внимание, — это водостоки. За осенне-зимний период они полностью засорились, а весенние дожди неизбежно приведут к образованию ржавчины. Чтобы предотвратить эту "бомбу замедленного действия" — засорение дренажей означает сложный и дорогостоящий кузовной ремонт, а также проблемы с механизмом стеклоочистителя и множество других проблем, — необходимо как можно скорее устранить засорение.

Для этого вам понадобится полстакана пищевой соды, стакан уксуса и два стакана горячей воды. Полученным раствором следует "разблокировать" слив, а затем просто промыть его проточной водой.

Яблочный уксус — отличное средство для очистки пластиковых поверхностей порогов. После зимы на них можно выращивать рассаду, а слой дорожных реагентов сравним с толщиной самого пластика. Поэтому требуется сильнодействующее, но не повреждающее средство, и уксус — чрезвычайно эффективный вариант. Если прямого нанесения средства недостаточно, что тоже возможно, всегда можно воспользоваться компрессом. Пластик на порогах приобретет яркий блеск.

Кроме того, уксус легко удаляет остатки зимы со стекол и фар, устраняет разводы на кузове и восстанавливает хромированные элементы. Бутылка такого раствора обойдется вам всего в 100 рублей, а двух бутылок будет достаточно для восстановления автомобиля после долгой зимы.

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Как избавится от неприятного ЗАПАХА в машине
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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