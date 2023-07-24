В появлении характерных подтеков на блоке двигателя многие автовладельцы винят маловязкое масло или некачественный фильтр, установленный при замене расходных материалов в сервисном центре. Однако проблема заключается не в качестве обслуживания.
В каждом современном двигателе имеется система вентиляции картера, о которой часто забывают, редко проверяют и чистят. Давайте вкратце напомним, что представляет собой эта система. Во время работы двигателя из цилиндров в картер могут выходить некоторые газы. Для их удаления предназначена система вентиляции, которая направляет газы во впускной коллектор двигателя. Оттуда они возвращаются в камеры сгорания.
В процессе работы двигателя в картере образуется масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, в системе вентиляции предусмотрена продуманная конструкция из решеток и фильтров. Эти элементы отделяют масло, позволяя ему стекать обратно в картер.
Проблемы возникают, когда этот масляный лабиринт со временем засоряется смолистыми отложениями. Поэтому рекомендуется промывать систему через 50-60 тыс. км пробега. В противном случае отработавшим газам, попадающим в картер, будет некуда выходить, что приведет к повышению давления в нем. В результате моторное масло будет вытесняться через уплотнения и прокладки. В конечном итоге двигатель будет полностью залит маслом. Стоит отметить, что даже полностью исправный силовой агрегат будет страдать от сильных утечек масла из-за засорения системы вентиляции картера со всеми вытекающими последствиями.
Кроме того, следует иметь в виду, что отложения, скопившиеся в шлангах системы, могут попасть во впускной коллектор и забить корпус дроссельной заслонки. В результате двигатель будет работать нестабильно, с существенным падением оборотов при каждом сбросе газа.
Если у вашего автомобиля наблюдаются все эти симптомы, то пора отправляться в сервисный центр и готовить значительную сумму денег, заработанных непосильным трудом. Разборка и чистка системы вентиляции — трудоемкая задача, требующая, как правило, снятия переднего бампера и радиаторов охлаждения. Это определяет существенную стоимость ремонта. Однако после завершения процедуры можно быть уверенным в чистоте и долговечности двигателя.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.