Почему мотор вдруг начинает сильно потеть маслом

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В появлении характерных подтеков на блоке двигателя многие автовладельцы винят маловязкое масло или некачественный фильтр, установленный при замене расходных материалов в сервисном центре. Однако проблема заключается не в качестве обслуживания.

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В каждом современном двигателе имеется система вентиляции картера, о которой часто забывают, редко проверяют и чистят. Давайте вкратце напомним, что представляет собой эта система. Во время работы двигателя из цилиндров в картер могут выходить некоторые газы. Для их удаления предназначена система вентиляции, которая направляет газы во впускной коллектор двигателя. Оттуда они возвращаются в камеры сгорания.

В процессе работы двигателя в картере образуется масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, в системе вентиляции предусмотрена продуманная конструкция из решеток и фильтров. Эти элементы отделяют масло, позволяя ему стекать обратно в картер.

Проблемы возникают, когда этот масляный лабиринт со временем засоряется смолистыми отложениями. Поэтому рекомендуется промывать систему через 50-60 тыс. км пробега. В противном случае отработавшим газам, попадающим в картер, будет некуда выходить, что приведет к повышению давления в нем. В результате моторное масло будет вытесняться через уплотнения и прокладки. В конечном итоге двигатель будет полностью залит маслом. Стоит отметить, что даже полностью исправный силовой агрегат будет страдать от сильных утечек масла из-за засорения системы вентиляции картера со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, следует иметь в виду, что отложения, скопившиеся в шлангах системы, могут попасть во впускной коллектор и забить корпус дроссельной заслонки. В результате двигатель будет работать нестабильно, с существенным падением оборотов при каждом сбросе газа.

Если у вашего автомобиля наблюдаются все эти симптомы, то пора отправляться в сервисный центр и готовить значительную сумму денег, заработанных непосильным трудом. Разборка и чистка системы вентиляции — трудоемкая задача, требующая, как правило, снятия переднего бампера и радиаторов охлаждения. Это определяет существенную стоимость ремонта. Однако после завершения процедуры можно быть уверенным в чистоте и долговечности двигателя.

ТЕЧЬ МАСЛА ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОД НАГРУЗКОЙ