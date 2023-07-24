Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему мотор вдруг начинает сильно потеть маслом

2:36
Авто

В появлении характерных подтеков на блоке двигателя многие автовладельцы винят маловязкое масло или некачественный фильтр, установленный при замене расходных материалов в сервисном центре. Однако проблема заключается не в качестве обслуживания.

Почему мотор вдруг начинает сильно потеть маслом
Фото: https://media.image.infoseek.co.jp/

В каждом современном двигателе имеется система вентиляции картера, о которой часто забывают, редко проверяют и чистят. Давайте вкратце напомним, что представляет собой эта система. Во время работы двигателя из цилиндров в картер могут выходить некоторые газы. Для их удаления предназначена система вентиляции, которая направляет газы во впускной коллектор двигателя. Оттуда они возвращаются в камеры сгорания.

В процессе работы двигателя в картере образуется масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, в системе вентиляции предусмотрена продуманная конструкция из решеток и фильтров. Эти элементы отделяют масло, позволяя ему стекать обратно в картер.

Проблемы возникают, когда этот масляный лабиринт со временем засоряется смолистыми отложениями. Поэтому рекомендуется промывать систему через 50-60 тыс. км пробега. В противном случае отработавшим газам, попадающим в картер, будет некуда выходить, что приведет к повышению давления в нем. В результате моторное масло будет вытесняться через уплотнения и прокладки. В конечном итоге двигатель будет полностью залит маслом. Стоит отметить, что даже полностью исправный силовой агрегат будет страдать от сильных утечек масла из-за засорения системы вентиляции картера со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, следует иметь в виду, что отложения, скопившиеся в шлангах системы, могут попасть во впускной коллектор и забить корпус дроссельной заслонки. В результате двигатель будет работать нестабильно, с существенным падением оборотов при каждом сбросе газа.

Если у вашего автомобиля наблюдаются все эти симптомы, то пора отправляться в сервисный центр и готовить значительную сумму денег, заработанных непосильным трудом. Разборка и чистка системы вентиляции — трудоемкая задача, требующая, как правило, снятия переднего бампера и радиаторов охлаждения. Это определяет существенную стоимость ремонта. Однако после завершения процедуры можно быть уверенным в чистоте и долговечности двигателя. 

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ТЕЧЬ МАСЛА ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОД НАГРУЗКОЙ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости
Марков высказался об уничтожении ВСУ три крупных склада армии России
В Сочи была сбита беременная женщина подростком на электровелосипеде
Президент Белоруссии упростил получение гражданства лицам до 18 и старше 80 лет
В Израиле вспыхнули акции протеста после одобрения первой части судебной реформы
В Ровно убрали символику СССР с братских могил ВОВ
Стали известны подробности гибели командующего "Ленинградским полком" Евгения Вашунина
В Киевской области хотят изменить герб из-за сходства с московским
Семилетняя дочь Екатерины Климовой поразила поклонников фразой про женщин и мужчин
Россияне завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Хазин: Владимир Путин предсказал катастрофу, которая скоро ожидает США
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
Украина назвала срок окончания СВО. Что об этом думают в России? Петр Ермилин "100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Последние материалы
В Ровно убрали символику СССР с братских могил ВОВ
Стали известны подробности гибели командующего "Ленинградским полком" Евгения Вашунина
В Киевской области хотят изменить герб из-за сходства с московским
Украина назвала срок окончания СВО. Что об этом думают в России?
Как правильно лечить мозоли на ногах
Можно ли заливать минеральное масло в современный мотор
Как правильно возить в машине рассаду и другой дачный скарб
Семилетняя дочь Екатерины Климовой поразила поклонников фразой про женщин и мужчин
Россияне завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Как подобрать форму бровей: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников