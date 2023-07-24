Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

«Умер» новый мотор: что категорически нельзя делать до 3000 км пробега

3:30
Авто

Когда речь идет об автомобильном производстве, считается, что автомобили выпускаются готовыми к эксплуатации прямо с конвейера. Точность изготовления деталей современных автомобилей и их сборки исключает необходимость взаимной шлифовки и доводки. Однако, рассуждая о надежности современных серийных автомобилей и их двигателей, необходимо помнить об одном важном аспекте. Автопроизводители в первую очередь заботятся о минимизации поломок в пределах гарантийного срока или установленного пробега, а не об общей надежности.

«Умер» новый мотор: что категорически нельзя делать до 3000 км пробега
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Дальнейшая судьба двигателя неопределенна и может зависеть от различных факторов. Поэтому из-за неправильного обращения с двигателем на начальном этапе его эксплуатации технические проблемы могут возникнуть еще до истечения срока гарантии. В таких случаях автопроизводитель может списать возникшие проблемы на неправильную эксплуатацию автомобиля владельцем.

Причина заключается в том, что, несмотря на жесткие требования к изготовлению современных двигателей, размеры их деталей все равно имеют определенный разброс в заданных технических пределах. В результате автовладелец может столкнуться с двигателем, детали которого с трудом укладываются в допуски, выходя за границы допустимого. В таких ситуациях традиционная практика обкатки двигателя может оказаться полезной.

Поскольку автовладелец не может точно определить состав деталей двигателя, целесообразно проявить осторожность и провести правильную обкатку нового агрегата. Основная идея процесса обкатки заключается в консервативной эксплуатации силового агрегата в первые несколько тысяч километров. Каких действий следует избегать при работе с двигателем нового автомобиля?

Прежде всего, на начальном этапе рекомендуется не допускать длительной работы двигателя на холостом ходу. Это связано с тем, что на холостом ходу в систему смазки поступает относительно небольшой поток масла, а в период обкатки любой недостаток смазки может негативно сказаться на потенциально уязвимых местах. Наиболее эффективно двигатель работает в установленном диапазоне от 2000 до 2500 оборотов в минуту при минимальной нагрузке. Обычно это происходит при движении по свободному шоссе на незагруженном автомобиле.

Поэтому в первые 2000-3000 км пробега желательно избегать движения в плотном потоке, когда двигатель часто набирает высокие обороты, а затем падает до холостого хода, что не рекомендуется.

Естественно, при старте со светофора желательно придерживаться плавного стиля разгона. Как правило, не рекомендуется повышать обороты молодого двигателя выше 3000-3500 об/мин. Кстати, владельцам автомобилей с механической или автоматической коробкой передач, оснащенных функцией торможения двигателем, следует воздержаться от использования этого приема в начальный период.

Эффективность обкатки нового двигателя можно повысить, заменив заводское моторное масло (как правило, минеральное) на специально оптимизированный смазочный материал. Имеются в виду полусинтетические фрикционные масла последнего поколения, содержащие в качестве одного из компонентов присадки дисульфид молибдена (MoS2).

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

КАК ТЫ УБИВАЕШЬ ДВИГАТЕЛЬ. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ 3 ВЕЩИ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости
В Канаде выявили свыше одной тысячи очагов лесных пожаров
Причиной сбоя в работе "Википедии" стала DDoS-атака
Ирина Шейк встречается с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен
Саммит Россия-Африк пройдёт с соблюдением особых мер безопасности
Фигуристка Алина Загитова рассказала, как чуть не погибла в аварии
Самарскому бизнесмену дали восемь лет за покупку сведений об умерших
В турецких отелях начали мирить русских и украинских туристов
Новая акция Греты Тунберг приостановлена полицией на юге Швеции
В Липецкой области после сообщения о минировании обследовали 40 объектов
В Санкт-Петербурге перед судом предстанут семеро мошенников, обманывавших пенсионеров
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Последние материалы
Производитель "Роллтона" сосредоточится на новых продуктах
Fox News: три основные причины, по которым Россия и США никогда не станут друзьями
Путин подписал закон о запрете смены пола в России
Павлония: фруктовое дерево, которое явно недооценено в России
Глава МИД Азербайджана отправился в Москву для проведения переговоров с российским и армянским коллегами
Маск сообщил, что новый логотип Twitter* еще будет доработан
Врач-отоларинголог Кошелев рассказал, чем опасен диагноз Татьяны Васильевой
Путин подписал закон о запрете проведения операций по смене пола
Разнообразие сортов хризантем делает сад необычным
Стилист Влад Лисовец назвал россиян "серыми и невзрачными"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников