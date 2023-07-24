«Умер» новый мотор: что категорически нельзя делать до 3000 км пробега

3:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда речь идет об автомобильном производстве, считается, что автомобили выпускаются готовыми к эксплуатации прямо с конвейера. Точность изготовления деталей современных автомобилей и их сборки исключает необходимость взаимной шлифовки и доводки. Однако, рассуждая о надежности современных серийных автомобилей и их двигателей, необходимо помнить об одном важном аспекте. Автопроизводители в первую очередь заботятся о минимизации поломок в пределах гарантийного срока или установленного пробега, а не об общей надежности.

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Дальнейшая судьба двигателя неопределенна и может зависеть от различных факторов. Поэтому из-за неправильного обращения с двигателем на начальном этапе его эксплуатации технические проблемы могут возникнуть еще до истечения срока гарантии. В таких случаях автопроизводитель может списать возникшие проблемы на неправильную эксплуатацию автомобиля владельцем.

Причина заключается в том, что, несмотря на жесткие требования к изготовлению современных двигателей, размеры их деталей все равно имеют определенный разброс в заданных технических пределах. В результате автовладелец может столкнуться с двигателем, детали которого с трудом укладываются в допуски, выходя за границы допустимого. В таких ситуациях традиционная практика обкатки двигателя может оказаться полезной.

Поскольку автовладелец не может точно определить состав деталей двигателя, целесообразно проявить осторожность и провести правильную обкатку нового агрегата. Основная идея процесса обкатки заключается в консервативной эксплуатации силового агрегата в первые несколько тысяч километров. Каких действий следует избегать при работе с двигателем нового автомобиля?

Прежде всего, на начальном этапе рекомендуется не допускать длительной работы двигателя на холостом ходу. Это связано с тем, что на холостом ходу в систему смазки поступает относительно небольшой поток масла, а в период обкатки любой недостаток смазки может негативно сказаться на потенциально уязвимых местах. Наиболее эффективно двигатель работает в установленном диапазоне от 2000 до 2500 оборотов в минуту при минимальной нагрузке. Обычно это происходит при движении по свободному шоссе на незагруженном автомобиле.

Поэтому в первые 2000-3000 км пробега желательно избегать движения в плотном потоке, когда двигатель часто набирает высокие обороты, а затем падает до холостого хода, что не рекомендуется.

Естественно, при старте со светофора желательно придерживаться плавного стиля разгона. Как правило, не рекомендуется повышать обороты молодого двигателя выше 3000-3500 об/мин. Кстати, владельцам автомобилей с механической или автоматической коробкой передач, оснащенных функцией торможения двигателем, следует воздержаться от использования этого приема в начальный период.

Эффективность обкатки нового двигателя можно повысить, заменив заводское моторное масло (как правило, минеральное) на специально оптимизированный смазочный материал. Имеются в виду полусинтетические фрикционные масла последнего поколения, содержащие в качестве одного из компонентов присадки дисульфид молибдена (MoS2).

КАК ТЫ УБИВАЕШЬ ДВИГАТЕЛЬ. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ 3 ВЕЩИ!