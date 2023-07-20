Звуки в машине, которые заставляют искать фантомные поломки

3:22 Your browser does not support the audio element. Авто

С самым необычным звуком, от которого трепетал каждый нерв, автолюбитель однажды столкнулся с интригующей ситуацией. В определённый момент было замечено, что при повороте рулевого колеса слышен слабый, но отчётливый "глухой стук". Мысли о скором и дорогостоящем ремонте рулевой рейки, гидроусилителя рулевого управления и карданных шарниров сразу же закружились в голове.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Однако ни один из механиков, с которыми автолюбитель консультировался по этому вопросу, не смог обнаружить никаких проблем с системой рулевого управления моего автомобиля. Только по прошествии значительного промежутка времени я случайно обнаружил источник. Владелец автомобиля поместил флешку с музыкой в отделение для монет под рулевой колонкой. При каждом повороте он соскальзывал и издавал звучный "глухой стук" по пластиковым краям кармана.

Не менее ошеломляющей порой является резиновая подвеска глушителя под автомобилем. Со временем он теряет свою эластичность, и при движении по значительным ухабам одна из "банок" выхлопной системы начинает постукивать по кузову автомобиля. Водитель слышит это и предполагает, что звуки исходят от неисправной подвески, приступая к бесплодным поискам изношенной детали.

В некоторых автомобилях, если вы встанете рядом с капотом при работающем двигателе, вы можете услышать тихий, но отчетливый стрекочущий звук. Он сопровождает нормальную работу открывающихся и закрывающихся форсунок системы впрыска топлива.

Если вы никогда не обращали внимания на этот слуховой эффект, то легко разозлиться из-за того, что что-то "стучит" в двигателе. Можно было бы броситься мучить сервисных специалистов в поисках мнимой неисправности. Большинство из них с радостью возьмут на себя задачу по разборке двигателя, который и так прекрасно функционирует, и все это за ваш счет.

Ощущаете ли вы "глухой стук" при переключении передач с передней на заднюю и наоборот? Нет необходимости паниковать. Скорее всего, это звук удара крепления коробки передач по кузову автомобиля. Это может раздражать, но это вообще ни на что не влияет.

Во время переключения передач для движения задним ходом иногда можно услышать слабый щелчок спереди снизу (в автомобилях с передним приводом) или откуда-то сзади (в автомобилях с задним приводом). Эти звуки также не должны вызывать никакого беспокойства. В автомобилях с передним приводом они возникают из-за люфта в подшипнике шарнира штатива оси CV, в то время как в автомобилях с задним приводом они возникают из-за шестерен задней оси.

Не пугайтесь, если после выключения двигателя автомобиль начнет тихо щёлкать или поскрипывать. Это просто остывает каталитический нейтрализатор, и это совершенно нормально. Некоторых владельцев современных дизельных автомобилей иногда может беспокоить не очень громкий, но отчетливый металлический скрежещущий звук. Будьте уверены, это не какой-то ржавый монстр, скрывающийся под капотом. Это просто клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) закрывается, как и должно быть, когда автомобиль припаркован.