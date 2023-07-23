3 причины, почему водители предпочитают открытое окно кондиционеру

Разве человечество не странное создание? Несмотря на постоянный прогресс и появление многочисленных технологических решений, которые значительно повышают уровень нашего комфорта, многие по-прежнему предпочитают придерживаться старомодных способов. Возьмем, к примеру, автомобильный кондиционер. Это было изобретено почти столетие назад, и все же водители по-прежнему настаивают на том, чтобы ездить с опущенными стеклами, утверждая, что так гораздо лучше.

Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

И это не просто несколько единичных случаев; это широко распространенное явление. В следующий раз, когда вы окажетесь в пробке, обратите внимание на то, у скольких автомобилей опущены стекла. Возможно, эти водители знают что-то такое, чего не знают остальные из нас. Возможно, естественная вентиляция для охлаждения салона автомобиля имеет некоторые преимущества перед системами искусственного климат-контроля. Давайте углубимся в это подробнее.

Я НЕ ХОЧУ ЗАБОЛЕТЬ

Спросите любого водителя, который предпочитает открытые окна кондиционированию воздуха, об их причинах, и он, скорее всего, поднимет тему здоровья. Они утверждают, что кондиционирование воздуха может легко привести к простуде, развитию герпетических высыпаний, боли в горле или даже высокой температуре в течение пары дней. Более того, они не хотят подвергать своих маленьких детей, которые, возможно, путешествуют в автомобиле, такому риску без необходимости.

Что ж, трудно возразить против этого обоснованного тезиса, хотя есть одно важное предостережение. Если вы правильно настроите свою систему кондиционирования воздуха, вероятность простуды может быть сведена к минимуму. Помните, что оптимальная температура в салоне автомобиля летом составляет около 22°C, плюс-минус 2 градуса. Направляйте поток воздуха куда угодно, только не в сторону своего лица. Что касается уровня мощности, то лучше придерживаться первой или второй настройки.

НЕПОСЛУШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Первая причина естественным образом вытекает из второй — многие водители, предпочитающие опускать окна, просто с трудом справляются со своими системами кондиционирования воздуха. Ни для кого не секрет, что в старых или бюджетных автомобилях кондиционеры не всегда отзывчивы. Уставшие или некачественные болельщики выполняют свою работу, но не всегда так эффективно, как хотелось бы. Они могут обеспечивать минимальное охлаждение или, наоборот, выдувать чрезмерно холодный воздух.

К сожалению, в таких случаях лучшим советом была бы замена хладагента. И если это не поможет, что ж, возможно, пришло время заменить всю машину целиком.

СТОРОННИКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Нередко можно услышать, как любители открывать окна восхваляют достоинства свежего воздуха, утверждая, что он более приятен и менее вреден, чем "кондиционированный воздух".

Это весьма спорное утверждение. Конечно, если водитель годами не менял салонный фильтр, позволяя ему стать питательной средой для бактерий, лучше не прикасаться к системе кондиционирования воздуха. Однако при регулярном уходе за фильтром пыль, выхлопные газы и другие "неприятности" извне нанесут больше вреда вашему здоровью.

КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ОТКРЫТОЕ ОКНО

В заключение важно помнить, что большинство проблем находятся в нашем сознании. Аргументы, представленные в пользу сворачиваемых окон, не так убедительны, как могло бы показаться. В этой истории, как и в любой другой, крайне важно подходить к делу со здравым смыслом.

Речь идет о разумном использовании системы кондиционирования воздуха, не пренебрегая простыми рекомендациями и помня о важности своевременного технического обслуживания, включая замену хладагента и очистку фильтров.

Кстати, раз уж мы затронули эту тему, давайте развенчаем еще один миф, связанный с автомобильными кондиционерами, — представление о том, что они потребляют слишком много топлива и негативно влияют на работу автомобиля. Многочисленные эксперименты показали, что экономия топлива при открытых окнах едва заметна. Системы климат-контроля могут повлиять на производительность только очень старых или плохо функционирующих транспортных средств.

Включенный кондиционер и открытое окно