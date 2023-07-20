Что точно нельзя делать с автомобилем перед продажей

5:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда дело доходит до продажи автомобиля, это такое же искусство, как и его покупка. Однако некоторые водители, похоже, не знают об этом и в конечном итоге получают за свой автомобиль гораздо меньше денег, чем заплатил бы любой дилер. Виноваты их бездействие и нежелание вкладывать немного, чтобы в конечном итоге получить больше. Итак, чего вам следует избегать перед продажей своего автомобиля?

Фото: https://ukrpublic.com/

Прежде всего, не будьте жадными и ленивыми, надеясь, что это будет продаваться в любом случае. Да, он будет продаваться, но вам придётся значительно снизить цену. Наша цель — по крайней мере оставаться конкурентоспособными на рынке, если не продавать по более высокой цене. Что это значит? То, что вы не должны предлагать потенциальному покупателю автомобиль с кузовом, напоминающим изжёванный ковер.

Его нужно немного привести в порядок. Тщательная мойка и полировка автомобиля вам пригодятся. Вы даже можете выполнить полировку самостоятельно, потому что это несложно и экономично. Более того, вам не нужно полировать весь автомобиль. Просто сосредоточьтесь на тех областях, которые больше всего пострадали во время его использования.

Кроме того, не оставляйте видимыми мелкие сколы и царапины. Предпочтительнее подкрасить их, чтобы они не бросались в глаза. Даже если потенциальный покупатель заметит этот мелкий ремонт, это будет плюсом для вас, свидетельствующим о том, что вы дотошный владелец.

Однако лучше не ремонтировать крупные вмятины и повреждения краски. Это может показаться странным, но если обнаружится ремонт, это может дать покупателю повод потребовать от вас скидку.

Также не обращайте внимания на потускневшие фары. Они также должны быть отполированы. Если лампочка перегорела или имеется плохое соединение, ее необходимо заменить или улучшить соединение, очистив контактную группу и смазав ее. Помните, что в первую очередь автомобиль должен нравиться покупателю визуально.

А это значит, что нужно обращать внимание на шины и колеса. По крайней мере, зачерните шины, чтобы придать им свежий вид. Если у вас два комплекта шин на колесах, продайте автомобиль с более простым комплектом, прикрыв зимние "штампованные" шины декоративными колпаками. Не отдавайте просто так легкосплавные или кованые диски. Вы всегда можете продать их по отдельности одному и тому же потенциальному покупателю вашего автомобиля.

Не забывайте о чистоте салона и багажника. Даже при наличии таких недостатков, как царапины и признаки износа, чистый салон без посторонних запахов всегда повышает его ценность. Если вы пользовались автомобилем без чехлов для сидений и они износились, пришло время приобрести новые, чтобы скрыть дефекты.

Взыскательный покупатель, несомненно, заглянет под чехлы, но невнимательный может этого не заметить, будучи впечатлен общим удовлетворительным состоянием кузова и интерьера. Кроме того, маловероятно, что обивка на всех рядах сидений порвана. Как правило, больше всего страдает водительское сиденье. В этом случае, возможно, стоит купить подержанное сиденье по цене чехлов для сидений, которых в изобилии можно найти на складах утилизации.

Также не оставляйте старые изношенные коврики на полу. Их следует заменить перед продажей. Вы можете приобрести подержанные, но они должны быть в хорошем состоянии. В качестве альтернативы вы можете приобрести новые коврики на вторичном рынке, которые всегда дешевле и имеют множество вариантов на выбор.

Не забывайте о моторном отсеке. Перед продажей важно долить все необходимые жидкости. Вы же не хотите во время совершения сделки обнаружить, например, что автомобиль перегревается. Также важно проверить все шланги и асфальт под ходовой частью автомобиля на наличие каких-либо признаков протечек.

Однако вам не нужно выполнять полное обслуживание перед продажей. Замена зубчатого ремня и приводных ремней, например, может быть дорогостоящей. Как правило, эти процедуры выполняются новыми владельцами.

То же самое касается и замены масла. Более того, если покупатель приведет с собой "механика", он сразу заметит чрезмерно чистый цвет масла, что может вызвать вопросы типа: "Что вы пытались скрыть, меняя масло перед продажей?"

И да, нет необходимости чистить моторный отсек. "Перекупщики" используют этот приём, чтобы скрыть признаки утечек, которые могут вызвать подозрения у потенциальных покупателей.

Таким образом, если вы решили расстаться со своим старым автомобилем, нет необходимости слишком много вкладывать в его внешний вид и механическое состояние. Просто сосредоточьтесь на косметике, наведении порядка и устранении мелких неполадок. В целом удовлетворительное состояние автомобиля не даст покупателям повода для переговоров. И если потенциальный покупатель все еще будет настаивать на скидке, у вас будут веские причины отказать ему в этом удовольствии.