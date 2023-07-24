Как узнать, перерегистрировал ли новый владелец автомобиль на себя

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Когда дело доходит до процесса перерегистрации автомобиля, он не является быстрым. Прежде чем подать заявление в управление ГИБДД или многофункциональный центр (три флагманских офиса в Москве), новый владелец должен собрать пакет документов. Как минимум, им необходимо оформить обязательное автострахование (ОСАГО) и, при необходимости, получить диагностическую карту.

Фото: vinkod24. ru/poleznye-stati/nuzhno-li-menyat-bumazhnyj-pts-na-ehlektronnyj/

Юридически процедура перерегистрации транспортного средства предусматривает срок в 10 дней. Однако по разным причинам водителям не всегда удается завершить его в указанные сроки. Штрафы с камер дорожного движения, выписанные в течение этого периода, по-прежнему направляются предыдущему владельцу. Их можно оспорить, приложив к заявлению копию договора купли-продажи транспортного средства, но это требует времени и может изрядно потрепать нервы.

Кроме того, до тех пор, пока транспортное средство не будет перерегистрировано, продавец несет ответственность за уплату транспортного налога. И если новый владелец попадет в серьезную аварию по своей вине, бывшего владельца могут даже объявить в розыск.

В общем, предыдущему владельцу крайне важно убедиться в том, что покупатель действительно посещал отделение дорожной полиции. Но как можно узнать об этом, если покупатель не реагирует на звонки или его слова не внушают доверия?

Онлайн

Самый быстрый способ — это зайти на официальный сайт ГИБДД. Перейдите в раздел "Услуги", введите идентификационный номер транспортного средства (VIN), ознакомьтесь с рекламными объявлениями, дождитесь ответа сервера (что может потребовать нескольких попыток) и внимательно прочитайте информацию, указанную в поле "Периоды владения транспортным средством".

На веб-сайте не указаны конкретные имена и фамилии; в отчете используются такие термины, как "физическое лицо" или "юридическое лицо". Однако в нем указаны сроки всех прошлых регистраций. Именно на основании этой информации вы можете определить, по-прежнему ли транспортное средство зарегистрировано на ваше имя или новый владелец уже перерегистрировал его.

Более того, вы можете пользоваться не только сайтом ГИБДД, но и различными сторонними ресурсами в Интернете, которые извлекают информацию из общедоступных баз данных. Однако важно проявлять крайнюю осторожность при использовании таких ресурсов, так как мошенники всегда активны. Никогда не вводите свою личную информацию и не производите никаких платежей в их пользу.

Если сайт ГИБДД отказывается сотрудничать, и вы с опаской относитесь к сторонним ресурсам, вы можете прибегнуть к "Госуслугам". Однако это может потребовать некоторых усилий — вспомнить свой пароль или зарегистрироваться, пройдя несколько утомительных этапов проверки. Как только вы получите доступ к своему личному кабинету, введите "регистрация транспортного средства" в строке поиска. Выберите вкладку "частная продажа", а затем выполните те же действия, что и на веб-сайте дорожной полиции.

Не в сети

Для тех, кто предпочитает личное общение с представителями соответствующих организаций, мы сейчас обсудим последний способ выяснить, перерегистрировал ли покупатель транспортное средство. Посетите отделение дорожной полиции в удобное для вас время, обязательно захватив с собой паспорт и договор купли-продажи транспортного средства. Объясните ситуацию дежурному инспектору, и они, скорее всего, помогут вам.

Но что, если 10-дневный срок уже давно истек, а транспортное средство все еще зарегистрировано на ваше имя? Во-первых, вы можете связаться с новым владельцем, чтобы выяснить причину задержки. Затем вам решать: либо дать покупателю еще несколько дней для завершения перерегистрации, либо взять дело в свои руки и снять автомобиль с учета.

Для этого вам понадобится ваш паспорт, договор купли-продажи транспортного средства и личный визит в отделение ГИБДД. Инспектор подготовит стандартное заявление на основе информации из документов, в котором потребуется ваша подпись. Чтобы сэкономить время, желательно записаться на прием заранее, используя те же веб-сайты, что и раньше.

Обращаем ваше внимание, что на сегодняшний день штраф за несвоевременную регистрацию транспортного средства составляет от 1500 до 2000 рублей, согласно статье 19.22 Кодекса об административных правонарушениях. Этот штраф может быть наложен на покупателя начиная с 11-го дня, независимо от того, снял ли предыдущий владелец транспортное средство с учета или нет.

Как узнать оформил ли новый владелец автомобиль на себя?