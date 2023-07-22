Как самостоятельно восстановить номер на раме или кузове автомобиля

Когда дело доходит до продажи подержанного автомобиля, сотни привлекательных рекламных объявлений заканчиваются фразой "нечитаемый номер на раме/кузове", которая объясняет размер скидки. Технически такой автомобиль можно купить, пройти техосмотр и получить наклейку в регистрационном свидетельстве (ПТС), разрешающую дальнейшее использование.

Фото: Фролов Михаил/Global Look Press

Однако процесс длительный, кропотливый и не всегда заканчивается благополучным исходом: эксперт может легко заметить несоответствие между цифрами в документе и на теле, что приводит к длительному, а иногда и постоянному запрету. Как этого можно избежать, и возможно ли самостоятельно восстановить поврежденный VIN на рамке?

Лучшим методом, несомненно, является электролиз: каркас снимается, погружается в жидкость и подается электрический ток. "Плюс" соединен с деталью, а "минус" — с отдельным железным стержнем. В течение нескольких минут вода начнет пузыриться, и ржавчина начнет отслаиваться кусками и пятнами.

Этот метод является наиболее щадящим и тщательным, поскольку деталь остается неповрежденной и очищается вплоть до голого металла. Однако это может быть применимо не во всех случаях, и не каждый согласится пройти дорогостоящую процедуру по восстановлению сильно подержанного автомобиля.

В таком случае стоит обратить внимание на преобразователь ржавчины. Выбирайте наиболее агрессивное и реакционноспособное вещество. Лучшим вариантом является густой, похожий на мазь "раствор", который следует наносить в два этапа: сначала наложите компресс, дав составу спокойно подействовать в течение 30-40 минут, затем вооружитесь щеткой с мягкой щетиной, например зубной щеткой, и старательно протрите поверхность, которую вы хотите обработать зарегистрируйтесь. Тебе не обязательно быть нежным. Постепенно цифры начнут становиться видимыми.

Важно не останавливаться на достигнутом результате, а удалить остатки старой краски и другие слои грязи вплоть до металла и сразу же покрасить деталь матовой краской, разумеется, после обезжиривания. Поначалу, когда краска только нанесена, может показаться, что "все потеряно": защитный слой полностью скрывает все усилия. Не отчаивайтесь; как только растворитель испарится, краска осядет, обнажив каждую деталь номера.

Ни один беспокойный сотрудник не подвергнет сомнению такой VIN-код. Однако, если вы хотите обезопасить себя от вопросов типа "зачем вы начали чистку", подождите, пока краска слегка "осядет" — тогда восстановленный участок практически не будет отличаться от остальной части детали.

Кстати, сами судебно-медицинские эксперты, которые занимаются процедурой проверки, удаляют краску и многовековые отложения с помощью сильноагрессивных химикатов, с которыми нужно обращаться крайне осторожно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Не рекомендуется делать это в гараже, по крайней мере, ради вашего собственного здоровья. Ведь никто не поверит, что вы будете в противогазе и специальных защитных перчатках.

Чтобы избежать проблем с тиснением номера в будущем, его следует покрыть специальным веществом, которое можно приобрести в любом магазине автозапчастей. В идеале это следует сделать, как только вы приобретете автомобиль или решите восстановить выбитый VIN. Удалить такую "мастику" относительно просто и быстро, а номер останется нетронутым на долгие годы.

VIN номер сгнил и не читается... НУЖНА ЭКСПЕРТИЗА VIN НОМЕРА