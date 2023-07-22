Как быстро и своими руками придать автомобильной эмблеме первозданный вид

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Когда дело доходит до придания привлекательности внешнему виду вашего автомобиля, крошечные хромированные эмблемы и символы, размещенные на крышке багажника и решетке радиатора, играют важную роль. Эти элементы являются воплощением двусмысленности и сложности. Некоторые люди полностью удаляют их, в то время как другие лелеют и защищают их.

Фото: digital-discount. ru/tips/drel-dla-polirovki-avto-podhodit-ili-lucse-slifmasinka.html

Однако большинство автовладельцев стремятся сохранить эти значки для узнаваемости на дороге и потенциальной стоимости при перепродаже. Тем не менее, это непростая задача, поскольку мелкие стружки и вездесущая дорожная соль быстро разрушают слой хрома, обнажая неприятный пластик под ним. Действительно, это настоящий вызов.

Снять эти значки не всегда возможно, особенно если они прикреплены к корпусу с помощью клейкой ленты или пластиковых колышков, глубоко вделанных в конструкцию. Но кому захочется разъезжать с неприглядными ямами? Вам придется либо модифицировать и перекрашивать их, либо приобретать новые.

Однако это сопряжено со значительными и часто непредвиденными трудностями: найти эти запчасти может быть непросто, и стоят они недешево. Продавцы подержанных запасных частей хорошо знают об этом, поэтому лучше отбросить всякие надежды приобрести необходимый элемент по выгодной цене. Единственное жизнеспособное решение, которое напрашивается, — это восстановить эмблему в ее респектабельном, если не заводском, состоянии.

Желательно начать с фотографии. Во-первых, всем нравится эффект "до и после", а во-вторых, позже будет проще переустановить восстановленный значок.

Далее следует удаление: нагрейте нужный элемент с помощью фена — предпочтительно бытового, чтобы не повредить краску и прозрачное покрытие, — затем аккуратно срежьте эмблему толстой леской или пластиковой гитарной струной. Для этой цели также можно использовать зубную нить или нейлоновую нитку. После отделения эмблемы от корпуса аккуратно удалите остатки клея с помощью растворителя или бензина и при необходимости отполируйте это место.

Любые реставрационные работы всегда следует начинать с гигиенических процедур: удалить отслаивающийся мусор и отложения, обработать эмблему растворителем и обезжирить ее для последующей покраски. Лучше выполнять эти действия вручную, потому что пластик — хрупкий материал, и годы пребывания на солнце и морозе не сделали его прочнее. Если эмблема треснула, сейчас самое время аккуратно приклеить ее изнутри и заделать трещину тонким слоем шпаклевки. Только после завершения всех вышеупомянутых процедур и достаточного времени высыхания вы можете нанести грунтовку, а затем краску для получения безупречной эмблемы.

Подойдет простая акриловая грунтовка, но для этой задачи вам понадобится специальная зеркальная краска. Современная эмаль высыхает на ощупь за 10-30 минут, а для полного высыхания требуется не менее трех часов.

Поскольку эмблема маленькая, одного флакона стоимостью около 200 рублей хватит на три слоя. Лучше всего выполнять эту работу дома, чтобы увеличить шансы защитить значок от пыли. После этого вы можете нанести пару слоев прозрачного покрытия, чтобы придать эмблеме более глубокий зеркальный эффект и повысить ее устойчивость к внешним раздражителям.

Вся операция, даже если вы приобретете растворитель, грунтовку, шпаклевку и краску отдельно, обойдется примерно в 1000 рублей. Напротив, новая эмблема может стоить в пять-десять раз дороже. Например, если вы рассматриваете возможность замены оригинальной детали, значки BMW могут стоить до 25 000 рублей. Это стоящая причина попробовать восстановить эмблему самостоятельно. Однако услуги "AliExpress" тоже стоит рассмотреть…

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