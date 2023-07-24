Угол развала: почему на некоторых авто колеса ставят «домиком»

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Когда речь идет об установке колес "под наклоном", это означает, что они установлены с так называемым отрицательным углом развала. Под ним понимается угол между плоскостью колеса и вертикальной осью. И наоборот, когда автомобиль как бы пытается приспособить свои колеса, это называется "положительным углом развала".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В разговорной речи технические термины обычно сокращаются до совершенно безграмотных, но легко понятных любому автолюбителю, разбирающемуся в теме, фраз. Например, термин "колеса с отрицательным углом развала" часто упрощают до "развальные колеса".

Но зачем нужен этот отрицательный угол развала? Этот технический прием часто используется в автоспорте, в частности, в кольцевых гонках и дрифт-сериях. Причина в том, что шины, установленные идеально перпендикулярно земле (с нулевым развалом), сильно деформируются при резких и быстрых поворотах или при дрифте/скольжении. Это может привести к смещению автомобиля с траектории поворота. Для предотвращения такой деформации колеса устанавливаются под углом, заранее компенсирующим ее.

В этом случае используются специальные шины с тонким и широким профилем, позволяющие им плавно катиться практически по одной боковине.

Понятно, почему это используют спортсмены, но зачем все это нужно на обычных автомобилях для повседневной езды? С прагматической точки зрения однозначного ответа на этот вопрос нет.

Автомобиль с развальными подвесками, как правило, имеет минимальный дорожный просвет, и проезд практически по каждой неровности сопряжен с риском повредить выхлопную систему или пластиковый обвес. Такая подвеска должна быть невероятно жесткой, чтобы удерживать движение колес в пределах колесных арок и не допускать их трения о них при наезде на неровности. Иными словами, комфорт при езде с развал-схождением минимален.

Наконец, как уже говорилось, поскольку шина контактирует с дорогой в основном через боковину, она изнашивается крайне неравномерно и с огромной скоростью. Для спортивных команд это не проблема. Однако для рядового автовладельца замена всего комплекта шин так же часто, как замена моторного масла, может показаться чрезмерно затратной.

Так зачем же тогда нужны "наклонные колеса"? Для того чтобы получить удовольствие. Чтобы показать всем, какой крутой водитель сидит за рулем обычного 10-15-20-летнего "бибика", который благодаря неимоверным усилиям владельца еще не оказался на свалке старых машин.

⚫ Такого не расскажут на СТО - ОПАСНЫЕ углы развала, схождения и кастора.