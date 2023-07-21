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Даниил Полоников

Почему антифриз «ржавеет» и чем это грозит двигателю авто

3:20
Авто

Если говорить о цвете антифриза, то он может быть разным: красным, зеленым, желтым, синим. Такой широкий спектр цветов обусловлен различным составом жидкости. Независимо от цвета, его назначение остается прежним — эффективно отводить тепло, предотвращать замерзание при низких температурах и не допускать закипания при рабочей температуре двигателя.

Почему антифриз «ржавеет» и чем это грозит двигателю авто
Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Кроме того, она защищает каналы в блоке цилиндров от коррозии и отложений. Однако нередко случается так, что, залив антифриз красивого голубого цвета, владелец автомобиля через несколько дней замечает изменение его цвета на ржавый оттенок. Что может быть причиной этого?

Прежде всего, изменение цвета охлаждающей жидкости — не очень хороший признак. И это только верхушка айсберга. Остальные негативные изменения, конечно, остаются скрытыми от глаз автовладельца. Их последствия проявляются не сразу. Например, наряду с изменением цвета может произойти ухудшение охлаждающих свойств охлаждающей жидкости.

Это может привести к перегреву двигателя, что, в свою очередь, приводит к деформации головки блока цилиндров, смешиванию охлаждающей жидкости с маслом и камерами сгорания, повреждению поршней и, конечно же, выходу двигателя из строя. Существует несколько причин, по которым антифриз меняет цвет.

Например, если он давно не заменялся, то все его компоненты могли исчерпать свой рабочий ресурс. Такая охлаждающая жидкость уже не эффективно охлаждает двигатель и не защищает стенки его "сосудов". Цвет охлаждающей жидкости может измениться и в том случае, если перед заливкой нового антифриза система не была промыта. Это может наложить негативный отпечаток на свойства залитой жидкости, что может привести к ухудшению ее основных характеристик.

Пытаясь сэкономить и используя антифриз незнакомого производителя, водитель рискует получить некачественный продукт, изготовленный из дешевых компонентов (если таковые вообще использовались). В результате на стенках каналов блока цилиндров может образоваться ржавчина, которая, в свою очередь, обесцвечивает охлаждающую жидкость.

Высокие нагрузки на двигатель также могут стать причиной изменения цвета охлаждающей жидкости. Однако наиболее частой причиной появления ржавого цвета является негерметичность двигателя. В этом случае масло попадает в охлаждающую жидкость через теплообменник или прогоревшую прокладку головки. Это изменяет его состав и свойства. В результате жидкость не только приобретает своеобразный вид, но и начинает кипеть. Дальнейшие последствия вполне предсказуемы.

В любом случае ржавый цвет антифриза свидетельствует о наличии определенных проблем в системе. Это однозначный повод для выяснения причины их возникновения. Если вы заметили, что охлаждающая жидкость приобрела ржавый цвет, необходимо внимательно следить за указателем температуры и отправиться в ближайший сервисный центр для диагностики и, возможно, ремонта.

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АНТИФРИЗЫ: Вот к чему приводит незнание...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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