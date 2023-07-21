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Даниил Полоников

Что делать, если не успел за 10 дней зарегистрировать в ГИБДД новую машину

5:56
Авто

Быть ответственным владельцем транспортного средства влечет за собой выполнение определенных обязательств, когда дело доходит до регистрации или перерегистрации транспортного средства. В этой статье мы подробно рассмотрим требования, изложенные в статье 8 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Что делать, если не успел за 10 дней зарегистрировать в ГИБДД новую машину
Фото: vinkod24. ru/poleznye-stati/nuzhno-li-menyat-bumazhnyj-pts-na-ehlektronnyj/

Согласно этому закону, у водителей есть 10 дней, чтобы должным образом зарегистрировать транспортное средство на свое имя. В этой статье будут рассмотрены последствия несоблюдения этих временных рамок и дана общая информация о процессе.

Понимание отведенных временных рамок

Указанный срок в 10 дней, как правило, достаточен для завершения необходимых процедур. В течение этого периода можно собрать все необходимые документы от предыдущего владельца (в случае покупки подержанного автомобиля), оформить обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) и диагностическую карту, оплатить государственную пошлину и подать заявление.

Однако непредвиденные обстоятельства, такие как болезнь, срочные командировки или другие форс-мажорные ситуации, иногда могут помешать владельцам транспортных средств уложиться в установленный срок.

Последствия несвоевременной регистрации или перерегистрации

Что произойдет, если транспортное средство не будет зарегистрировано или перерегистрировано в течение установленного 10-дневного срока? Есть ли повод для серьезного беспокойства? Давайте углубимся в потенциальные последствия. Если вы посетите отделение ГИБДД 11-го, 15-го или в любой последующий день после установленного срока, вы можете быть оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 рублей, как это предусмотрено статьей 19.22 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Однако это еще не все.

В течение первых двух недель после заключения договора купли-продажи водитель все еще может управлять транспортным средством, не беспокоясь о штрафных санкциях. Однако по истечении первоначального 10-дневного льготного периода любой инспектор, столкнувшийся с водителем, управляющим незарегистрированным транспортным средством, может наложить штраф в размере от 500 до 800 рублей в соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Важно отметить, что если водителя снова поймают за рулем неправильно зарегистрированного транспортного средства, штраф увеличивается до 5000 рублей, а его водительские права могут быть приостановлены на срок от 1 до 3 месяцев. Очевидно, что это не идеальный сценарий.

Выявление изменений в собственности

Хотя сотруднику дорожной полиции может быть трудно определить, передал ли предыдущий владелец право собственности на транспортное средство нынешнему водителю, такая возможность существует.

Если предыдущий владелец передал все документы, включая "открытый" полис страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), то непосредственных причин для беспокойства может и не быть. Однако важно помнить, что продавец может в любое время обратиться в ГИБДД и сообщить о продаже транспортного средства.

Более того, в случае аварии, произошедшей по вине нынешнего водителя, они будут нести личную ответственность за возмещение любого ущерба, понесенного другими сторонами. Это связано с тем, что полис страхования автогражданской ответственности, даже если он "открытый", утрачивает силу после смены владельца транспортного средства. Поэтому настоятельно рекомендуется оформить временную страховку сразу же после перерегистрации транспортного средства.

Продление 10-дневного периода

Если вы оказались в ситуации, когда приобрели транспортное средство, но понимаете, что не можете обратиться в дорожную полицию в установленные сроки, есть несколько вариантов. Одна из возможностей — связаться с продавцом и попросить о встрече, чтобы составить новый договор купли-продажи с более поздними датами.

Однако такой подход возможен только в том случае, если вы проживаете в том же городе или, по крайней мере, в соседних районах. Важно отметить, что не все могут согласиться участвовать в подобных мероприятиях, что делает этот вариант несколько ограниченным.

В качестве альтернативы, есть еще один метод, которым поделился один из наших читателей на портале "Автовидение", основываясь на своем личном опыте. Они подали заявление о регистрации транспортного средства в ГИБДД через портал "Госуслуги", и самая ранняя доступная встреча была назначена на 20 дней позже.

В течение всего этого периода физическое лицо могло пользоваться транспортным средством без каких-либо штрафов. Такой подход соответствует закону, поскольку, согласно части 3 вышеупомянутой статьи 8 Федерального закона № Согласно ст. 283, владельцы транспортных средств обязаны "подать заявление" в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Выдача нового свидетельства о регистрации транспортного средства (STS) — это отдельный процесс.

Хотя возможно, что портал "Госуслуги" может не предлагать бронирование на отдаленную дату в будущем из-за ограничений доступности, стоит попробовать, если нет других способов посетить ГИБДД в требуемые сроки.

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Штраф за просроченный договор купли-продажи и постановку на учет
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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