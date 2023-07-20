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Даниил Полоников

Как заставить автодилера снизить стоимость планового ТО

5:38
Авто

Когда дело доходит до дискуссий о дилерских услугах, кажется, что споры на форумах никогда не утихают. Некоторые автовладельцы убеждены, что "официальные дилеры" устанавливают неоправданно высокие цены на свои услуги, в то время как несанкционированные авторемонтные мастерские, которые предлагают гораздо более низкие цены, способны на это.

Как заставить автодилера снизить стоимость планового ТО
Фото: bizshop.by

С другой стороны, некоторые готовы платить больше, понимая, что официальный дилер дает некоторую гарантию качества. Они имеют полный доступ к заводским услугам, специальному оборудованию и строгому соблюдению правил.

Конечно, даже "законные" сервисные центры могут допускать ошибки даже во время, казалось бы, элементарных процедур, которые являются частью планового технического обслуживания. Однако разрешать конфликты с ними проще: иногда достаточно одного звонка в представительство бренда в стране.

Тем не менее, решение о том, проходить обслуживание у "официального дилера" или нет, является личным выбором. Мы приведем лишь несколько эффективных методов, которые помогут тем, кто все ещё предпочитает посещать дилерские центры, снизить затраты на плановое техническое обслуживание.

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ПРИПАСЫ

Ни для кого не секрет, что у "официальных дилеров" есть дорогие запчасти и расходные материалы. Так, по словам Игоря Серебрякова, директора департамента послепродажного обслуживания "АвтоСпецЦентра", если подготовиться к техническому обслуживанию, заранее закупив все необходимое из других источников, можно сэкономить до 20-30%.

Главное здесь — не впадать в крайности и избегать покупки расходных материалов и жидкостей по подозрительно низким ценам на ненадёжных сайтах. Скупость сейчас может привести к проблемам позже.

ПРОПУСТИТЕ НЕНУЖНУЮ РАБОТУ

Обычно перечень задач, выполняемых во время технического обслуживания, включает в себя как обязательные процедуры, указанные производителем, так и рекомендуемые. Первые обычно включают замену масла и фильтров, в то время как вторые могут включать проверку лакокрасочного покрытия, смазку замков, очистку радиатора и многое другое.

Внимательно прочтите предварительный заказ на выполнение работ. Если вы уверены, что ваши радиаторы прослужат еще несколько месяцев и вы сможете самостоятельно смазать замки, смело отказывайтесь от подобных задач. Трудно определить точную сумму, которую вы сэкономите в таких случаях, поскольку это зависит от конкретных товаров, предлагаемых дилером, но иногда скидка может достигать 50%.

ИЗУЧИТЕ СВОИ ВАРИАНТЫ

Еще одним интересным фактом является то, что цены на плановое техническое обслуживание могут варьироваться у официальных дилеров даже в пределах одного города. Почему? Это связано с несколькими факторами, главным из которых является почасовая ставка, устанавливаемая каждым дилером независимо.

Если вы хотите сэкономить дополнительно 5-10%, найдите время, чтобы открыть список "официальных дилеров" и позвонить каждому из них, чтобы узнать их цены на обслуживание вашего автомобиля. Некоторые владельцы автомобилей не возражают против поездок в соседние города, потому что там значительно выгоднее проводить техническое обслуживание.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

Некоторые "официальные дилеры" предлагают специальные бонусные программы, которые позволяют постоянным клиентам экономить на сервисном обслуживании. Эти программы предоставляют небольшие скидки, обычно не превышающие 5%. Однако даже скидка в размере 5% в сочетании с другими бонусами может быть выгодной.

Узнайте, какие дилерские центры в вашем городе предлагают такие программы лояльности, и подумайте о том, чтобы присоединиться к ним, даже если вы планируете проводить техническое обслуживание в другом месте. Быть постоянным клиентом может пригодиться, если вам когда-нибудь понадобится капитальный ремонт.

СЕЗОННЫЕ РАСПРОДАЖИ

В борьбе за клиентов официальные дилеры часто организуют специальные акции. Эти привлекательные предложения могут касаться конкретных задач, таких как чистка радиатора, или более комплексных услуг, таких как диагностика системы, замена тормозных колодок и дисков или общее техническое обслуживание. Опять же, эти скидки могут варьироваться в пределах 5-10%.

Исходя из опыта, проще воспользоваться акционными скидками летом или зимой, после новогодних праздников. Эти периоды, как правило, длятся медленно как для официальных дилеров, так и для "неавторизованных". С другой стороны, весной и осенью сервисные центры переполнены клиентами, которые предпочитают сочетать техническое обслуживание с общей диагностикой автомобиля перед отпуском или холодами.

Как мы видим, приложив определенные усилия, можно пройти техническое обслуживание в официальных дилерских центрах со значительными скидками, особенно когда автомобиль больше не находится на гарантии. "Законные" сервисные центры яростно конкурируют за таких клиентов, поскольку они могут постоянно выявлять различные проблемы, которые со временем имеют тенденцию к росту, что позволяет им получать бесконечную прибыль.

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ГАРАНТИЯ на автомобиль - ТО не у дилера! Почему машину НЕ могут снять с гарантии?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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