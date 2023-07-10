Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Как при помощи автомобильного антифриза развести костер

2:49
Авто

В путешествии может случиться все, что угодно, особенно на отдаленных дорогах России, где на сотни километров может не быть ни связи, ни населенных пунктов, ни других автомобилистов, которые могли бы протянуть руку помощи. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, — найти решение, как согреться. Но что делать, если у водителя нет ни спичек, ни зажигалок, а прикуриватель автомобиля по каким-то причинам не работает? Однако отчаиваться не стоит. На помощь придут находчивость и… химия!

Как при помощи автомобильного антифриза развести костер
Фото: pixabay.com

К сожалению, современные автомобильные аптечки утратили часть предметов, которые могли бы пригодиться не только в экстренных ситуациях. Точнее, многие из них были заменены более современными препаратами. Поэтому, если говорить о функциональности, то сегодняшние аптечки не идут ни в какое сравнение со старыми советскими, которые могли не только спасти жизнь, но и, казалось бы, легко устроить фейерверк.

Тем не менее, некоторые водители до сих пор добавляют в свои аптечки различные лекарства, препараты и средства. Одно из них — перманганат калия в кристаллах. Его можно использовать для дезинфекции воды или лечения ран. Однако у него есть и другие свойства, о которых многие водители не знают.

Например, он легко может стать причиной настоящего пожара. Конечно, для этого его нужно смешать с чем-то, что вызовет химическую реакцию с выделением тепла и даже воспламенением. И здесь в игру вступает обычный антифриз.

Чтобы разжечь огонь с помощью перманганата калия и антифриза, вам понадобится сухая ткань или кусок газеты — они послужат основой и основным топливом для будущего костра. Конечно, чтобы бумага не горела зря, необходимо также заранее собрать несколько сухих веток.

Затем на бумагу или ткань нужно насыпать перманганат калия и добавить несколько капель охлаждающей жидкости или антифриза. Затем быстро скомкайте бумагу или ткань, стараясь не расплескать содержимое, и немного подождите.

Антифриз и перманганат калия вступят в реакцию, что приведет к воспламенению. После этого вам останется только продолжать добавлять дрова. Реакция будет протекать более бурно, если охлаждающая жидкость теплая.

В общем, если у вас нет с собой бутылочки с перманганатом калия, обязательно включите ее в свою аптечку. Во-первых, перманганат калия — недорогое вещество. Во-вторых, он может храниться в герметичном контейнере годами. И, в отличие от зажигалки, которая может взорваться от перегрева, он останется стабильным, пока не понадобится.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Если КАПНУТЬ АНТИФРИЗ на МАРГАНЦОВКУ, то можно добыть огонь
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Акушер-гинеколог Григорьева рассказала об особенностях секса в период климакса
Bild*: Зеленский разозлился из-за блокирования ФРГ и США заявки Украины на вступление в НАТО
Стремительный рост доли импортных автомобилей на российском рынке
В Москве скончался мужчина, пострадавший после стычки с Евгением Понасенковым*
Актёр Дмитрий Дюжев признался, что боялся ехать на гастроли в Донбасс
В Германии работают над документом о гарантиях безопасности Украины
Отец известной актрисы передал мошенникам 900 тыс. рублей
Премьер-министр правительства Нидерландов уйдёт в отставку
Украинский эксперт Черник объяснил, зачем США передают Киеву кассетные боеприпасы
Андрей Данилко обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре
Популярное
Страшный удар по экономике: чего стоит Германии членство в ЕС

Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.

РИА Новости проинформировало, что ФРГ не по карману общеевропейские ценности
РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека
Работа мышц запускает внутренний процесс омоложения
Разведка: РФ снова получила абсолютный повод для объявления войны Украине
Стало известно, когда кофе работает как лекарство
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Боевики Азова* обречены на смерть. Эрдоган опять в выигрыше
Байден может закончить конфликт на Украине за пять минут — Зеленский
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
Последние материалы
Отец известной актрисы передал мошенникам 900 тыс. рублей
Премьер-министр правительства Нидерландов уйдёт в отставку
Украинский эксперт Черник объяснил, зачем США передают Киеву кассетные боеприпасы
Андрей Данилко обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре
AJ: Запад хотел повесить Россию, а задушил сам себя
Военный эксперт Коротченко рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у ВСУ
Наркодоклад Китая: торговцам - расстрел, наркоманам - лечение
Величественный Волгоград: пронзительная память о Сталинградской битве
Герасимов потребовал выявить места складирования ракет С-200 ВСУ
Bild*: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников