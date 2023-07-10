Как при помощи автомобильного антифриза развести костер

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В путешествии может случиться все, что угодно, особенно на отдаленных дорогах России, где на сотни километров может не быть ни связи, ни населенных пунктов, ни других автомобилистов, которые могли бы протянуть руку помощи. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, — найти решение, как согреться. Но что делать, если у водителя нет ни спичек, ни зажигалок, а прикуриватель автомобиля по каким-то причинам не работает? Однако отчаиваться не стоит. На помощь придут находчивость и… химия!

Фото: pixabay.com

К сожалению, современные автомобильные аптечки утратили часть предметов, которые могли бы пригодиться не только в экстренных ситуациях. Точнее, многие из них были заменены более современными препаратами. Поэтому, если говорить о функциональности, то сегодняшние аптечки не идут ни в какое сравнение со старыми советскими, которые могли не только спасти жизнь, но и, казалось бы, легко устроить фейерверк.

Тем не менее, некоторые водители до сих пор добавляют в свои аптечки различные лекарства, препараты и средства. Одно из них — перманганат калия в кристаллах. Его можно использовать для дезинфекции воды или лечения ран. Однако у него есть и другие свойства, о которых многие водители не знают.

Например, он легко может стать причиной настоящего пожара. Конечно, для этого его нужно смешать с чем-то, что вызовет химическую реакцию с выделением тепла и даже воспламенением. И здесь в игру вступает обычный антифриз.

Чтобы разжечь огонь с помощью перманганата калия и антифриза, вам понадобится сухая ткань или кусок газеты — они послужат основой и основным топливом для будущего костра. Конечно, чтобы бумага не горела зря, необходимо также заранее собрать несколько сухих веток.

Затем на бумагу или ткань нужно насыпать перманганат калия и добавить несколько капель охлаждающей жидкости или антифриза. Затем быстро скомкайте бумагу или ткань, стараясь не расплескать содержимое, и немного подождите.

Антифриз и перманганат калия вступят в реакцию, что приведет к воспламенению. После этого вам останется только продолжать добавлять дрова. Реакция будет протекать более бурно, если охлаждающая жидкость теплая.

В общем, если у вас нет с собой бутылочки с перманганатом калия, обязательно включите ее в свою аптечку. Во-первых, перманганат калия — недорогое вещество. Во-вторых, он может храниться в герметичном контейнере годами. И, в отличие от зажигалки, которая может взорваться от перегрева, он останется стабильным, пока не понадобится.

Если КАПНУТЬ АНТИФРИЗ на МАРГАНЦОВКУ, то можно добыть огонь