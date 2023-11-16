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Даниил Полоников

Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP

Авто

Для начала давайте определим, что такое ESP. Некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что ее функции практически неотличимы от функций ABS, антиблокировочной тормозной системы, которая срабатывает только при торможении для предотвращения неконтролируемого заноса на скользкой поверхности.

Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP
Фото: www.dubizzle. com/blog/cars/electronic-stability-control-system/

ESP служит другой цели. Ее задача — удерживать автомобиль на заданном курсе во время движения, прежде всего, путем борьбы с проскальзыванием колес относительно дороги. Это достигается путем избирательного торможения чрезмерно вращающихся колес и снижения мощности двигателя. Фактически, именно последний метод часто замечают водители, когда ESP срабатывает. Вместо уверенного рева двигателя и увеличения оборотов они ощущают невразумительное "бормотание", как будто двигатель работает на холостом ходу, без какого-либо ускорения.

Это происходит потому, что ESP "задушила" двигатель, обнаружив пробуксовку ведущих колес. Именно из-за этой тенденции электронной системы многие водители предпочитают отключать ее, особенно зимой.

Некоторые делают это, когда их автомобиль застревает в сугробе или на обледенелом склоне. Единственный способ преодолеть такое препятствие — позволить колесам проскальзывать, получая сцепление со скользкой поверхностью. Однако некоторые люди нажимают кнопку "ESP OFF" даже тогда, когда такие проблемы отсутствуют или маловероятны, просто для того, чтобы проехать по заснеженной, но в остальном ровной дороге.

Эти люди понимают (или думают, что понимают), как и почему автомобиль ведет себя на скользкой дороге, и твердо уверены, что могут управлять им лучше, чем электронная система, независимо от условий. По их мнению, электронная система ограничивает контроль над автомобилем не только через рулевое колесо, но и через мощность двигателя. И действительно, возможности ESP не безграничны.

Практически любой водитель, даже с исправной ESP, способен вызвать аварию, казалось бы, "из ниоткуда". Иногда достаточно пары действительно нервных движений рулем, чтобы ESP оказалась бессильна повлиять на быстрое развитие опасной ситуации — так же, как и водитель.

С другой стороны, опытный водитель, умело управляя педалью акселератора, может, например, искусно направить заносящийся автомобиль обратно на намеченный путь, прежде чем столкнуться с внешним барьером. Или они могут плавно пройти поворот с контролируемым скольжением, если у них не было достаточно времени, чтобы снизить скорость до уровня, подходящего для нормального входа. Более того, когда ESP отключена, обычно удается быстрее разогнаться из неподвижного положения, при наличии необходимых навыков, конечно.

В общем, отключение этого электронного помощника зимой — разумная мера в определенных ситуациях. Однако она применима в основном к тем, кто начал свою водительскую карьеру с нескольких лет круглогодичного опыта вождения на классических "Жигулях" или "Ниве" или прошел курсы экстремального вождения.

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КАК правильно пользоваться системой ESP ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТОБЫ БЫЛО И У ВАС В АВТОМОБИЛЕ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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