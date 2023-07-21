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Даниил Полоников

Для чего некоторые водители смазывают воздушный фильтр маслом

Авто

Лайфхак о смазывании воздушного фильтра моторным маслом перед установкой циркулирует в различных источниках уже довольно давно, не обещая ничего, кроме пользы. Энтузиасты, которые верят в необходимость смазывать все, что попадется под руку, утверждают, что это значительно улучшает работу фильтра. Они утверждают, что, образуя тонкий маслянистый слой, он повышает способность фильтра задерживать грязь, пыль и влагу, стремящуюся попасть в двигатель. Но действительно ли он обеспечивает эти преимущества, или у этого трюка есть и другая сторона?

Для чего некоторые водители смазывают воздушный фильтр маслом
Фото: avtodozorshop. ru/zamena-vozdusnogo-filtra-svoimi-rukami/

Давайте исключим фильтры с нулевым сопротивлением, поскольку они действительно требуют иной обработки. Но что произойдет, если смазать обычный воздушный фильтр?

Да, он по-прежнему будет работать и выполнять свою главную задачу — фильтровать поступающий в двигатель воздух. Однако вопрос заключается в том, насколько эффективной будет его работа и как это повлияет на работу двигателя.

Прежде всего, важно понимать, что, смазывая фильтр маслом, вы засоряете его мельчайшие поры, которые отвечают за поступление свежего воздуха в двигатель. Даже очень тонкий слой масла заметно снижает пропускную способность фильтра. Следовательно, соотношение топливно-воздушной смеси будет изменено, что приведет к затруднению работы двигателя.

Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на двигатель, повышенному расходу топлива и проблемам с датчиком расхода воздуха. Представьте себе, что вы проводите дни в сервисном центре из-за лайфхака, придуманного недобросовестными автолюбителями, которые потирают руки в предвкушении привлечения большего количества клиентов в свою ремонтную мастерскую. В общем, перспектива не из приятных.

Вторым недостатком смазывания воздушного фильтра маслом является его быстрое загрязнение и невозможность эффективной очистки. Пыль и грязь прилипают к покрытой маслом поверхности, что еще больше ухудшает его пропускную способность.

Очистка такого пропитанного маслом фильтра становится практически невозможной. Возможно, только мойка под высоким давлением сможет удалить накопившуюся грязь. Однако если кто-то посоветует вам попробовать этот "хитрый" трюк, бегите прочь. Потому что после такой очистки ваш фильтр станет бесполезным.

Не слушайте советчиков, в компетентности которых вы не уверены. Доверяйте профессионалам и тем, кто производит автомобили и фильтры. Они не только воздерживаются от смазывания их маслом, но и не поощряют такую практику. Однако если вы хотите попробовать что-то новое для своего автомобиля, начните с чего-то более простого и дешевого.

Например, вы можете смазать выхлопной фильтр пылесоса. Он отвечает за очистку воздуха, который проходит через пылесос и выбрасывается обратно в окружающую среду. Вы быстро увидите, как скоро ваш супруг будет настаивать на чистке прибора или даже на покупке нового.

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ЗАЧЕМ воздушный ФИЛЬТР АВТО пропитывают МАСЛОМ перед УСТАНОВКОЙ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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