Как раз и навсегда победить примерзающие к стеклу дворники

3:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда речь заходит о жизни в России, ледяной дождь и частые перепады температуры на протяжении шести месяцев в году — обычная проблема. Постоянная необходимость поднимать щетки стеклоочистителя, как бы сигнализируя "криминальным элементам", чтобы они держались подальше от вашего автомобиля, может быть довольно неприятной.

Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

В качестве альтернативы вы можете исполнить утренний танец в надежде отделить замерзшее стекло от резиновых щеток. К сожалению, этот трюк удается не всем, поэтому зимой стеклоочистители всегда пользуются повышенным спросом.

Автопроизводители пытаются решить эту проблему, оснащая новые модели подогревом стекла или хотя бы зонами подогрева для самих стеклоочистителей. Однако реальность такова, что у большинства из нас нет таких модных автомобилей. Поэтому решать эту проблему приходится нам самим, ведь золотое правило для русских — "спасайся, когда тонешь".

Люди пробовали различные методы решения этой проблемы, экспериментируя с различными веществами для стекла и щеток стеклоочистителя. Но, несмотря на все усилия, проблема остается актуальной из-за нерегулярной частоты этих процедур. Другими словами, если вы забыли сделать это один раз, то можете быть уверены, что пройдет ледяной дождь и превратит ваше стекло и дворники в сплошную глыбу льда. И тогда вам придется начинать все сначала.

Однако решение есть, хотя оно может показаться более сложным, чем-то, что вы обычно находите в Интернете. Водители давно заметили, что силиконовая смазка может решить эту проблему, хотя и на ограниченный срок. Проще говоря, она работает только пару дней, после чего смывается.

"Хитрость" заключается в использовании для обработки силиконового спрея, который в изобилии продается в автомобильных магазинах. Это быстро, удобно, но не особенно эффективно.

Для длительной обработки всех резиновых уплотнителей, прокладок и других деталей, включая стеклоочистители, необходимо применять более концентрированное вещество под названием силиконовое масло ПМС-200. Оно поставляется в характерном "аптечном" контейнере с пипеткой и стоит 60 рублей. Это вещество необходимо нанести на щетку стеклоочистителя, защищая ее от замерзания и прилипания в течение недели, а также на все соединения механизма стеклоочистителя. Одного флакона хватает на месяц.

Это советское изобретение, которому скоро исполняется сто лет, было забыто и погребено глубоко под современными составами с броскими этикетками. Силиконовое масло ПМС-200 не только сохраняет работоспособность стеклоочистителей, но и продлевает срок службы дверных уплотнителей, пыльников и других резиновых деталей. С его помощью можно даже восстановить черный цвет резины, а стоит оно всего 60 обесценивающихся рублей.

ЧТОБЫ ДВОРНИКИ НЕ ПРИМЕРЗАЛИ. 3 СПОСОБА, о которых Вы НЕ ЗНАЛИ