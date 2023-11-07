Зачем многие водители по зиме возят с собой марганцовку

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Зимние дороги коварны и сложны. Несмотря на все гаджеты и электронных помощников, с годами они не становятся проще или безопаснее. Поэтому, отправляясь в очередное путешествие, крайне важно подготовиться с умом и не забыть дома самое необходимое.

Фото: severdv. ru/sovety/sposoby-izbavleniya-obuvi-ot-razlichnyh-zapahov/

Опытные путешественники выделяются не только своим умением безопасно управлять автомобилем, но и своим уникальным и, казалось бы, нетрадиционным набором снаряжения. Кто-то может возразить, что это устарело и можно обойтись только мобильным телефоном и картой резервного копирования, но знаток российских дорог подтвердит, что эти "ингредиенты" говорят не только о тщательной подготовке, но и о большом личном опыте, который нельзя купить за деньги.

Одним из таких предметов первой необходимости является баночка со специальным средством, которое сегодня нелегко найти в каждой аптеке. Я говорю о перманганате калия, широко известном как "марганец".

Эти хорошо известные красные кристаллы, а конкретно не тот популярный раствор, который используется в наши дни, находят применение в медицине, сельском хозяйстве, а также должны присутствовать в багажнике каждого автомобиля, если его владелец намерен отправиться за пределы населенных пунктов в поисках приключений. Это особенно актуально для зимних путешествий.

Причина в том, что самая большая опасность зимы — это холод. Несмотря на все приготовления и проверки, двигатель автомобиля может внезапно "заглохнуть", и, к сожалению, не всегда возможно решить проблему самостоятельно. Иногда вам приходится ждать помощи, что может занять несколько часов или даже день. Как вы не замерзаете, когда все дрова в лесу мокрые, двигатель не заводится, а ваши руки уже онемели?

Кабинетные эксперты немедленно предложили бы "сжечь запасное колесо" или "слить бензин из бака". Мы отвечаем: в баке может быть дизельное топливо, которое все еще нужно поджечь, и только тот, кто никогда этого не делал, будет говорить о поджоге шины. В конце концов, для этого процесса требуется пылающий огонь. И вот тут-то, как ни странно, на помощь приходит марганец.

Окунув любой кусок ткани в расширительный бак, плотно завернув его в импровизированный конверт и посыпав внутрь марганцовкой, прежде чем надежно завязать сверток на земле, вы увидите дым и пламя в течение нескольких минут. Все, что осталось, — это подбросить немного дров и согреться.

Хитрость заключается в том, что когда марганец "контактирует" с глицерином, присутствующим в антифризе, он быстро воспламеняется, создавая достаточные условия для разжигания огня с помощью самых влажных кусков дерева в мире. Конечно, это не воспламенит шину, но пламени будет достаточно, чтобы охватить растопку. С таким источником тепла вы можете дождаться помощи без какого-либо вреда для своего здоровья.

Этот небольшой химический трюк, которому учат в школе, позволил выжить огромному числу водителей, оказавшихся зимой на пустынных дорогах. И, возможно, это достаточная причина для того, чтобы иметь в своей аптечке пару маленьких бутылочек марганцовки стоимостью всего 39 рублей.

Почему запретили марганцовку?