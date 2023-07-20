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Даниил Полоников

Пластиковый бампер машины: Как быстро, дешево и надежно отремонтировать разбитый

3:31
Авто

Современные автомобильные бамперы вызывают у водителей чувство грусти. Те, кто еще помнит прочные пластиковые конструкции прошлого, могут даже прослезиться. Если в прежние времена мелкие происшествия на дороге или парковке были просто поводом для передышки и разговора, то сегодня они требуют поездки в страховую компанию. В конце концов, в бампере дыра! Он проницаем!

Пластиковый бампер машины: Как быстро, дешево и надежно отремонтировать разбитый
Фото: avtodozorshop. ru/kak-snat-bamper-perednij-na-vaz-2110-video-i-foto-nomer/

Действительно, стремление к безопасности, особенно в отношении пешеходов, сделало бамперы автомобилей невероятно тонкими. А суровая российская зима, когда температура опускается до -30 градусов, гарантирует появление трещины даже от малейшего, порой незаметного, прикосновения. Так каково же решение? Каждый раз платить 10-15 тысяч рублей за новый бампер или искать его на свалках? Есть более простое и продуктивное решение — отремонтировать бампер самостоятельно.

Ремонт бампера, как и любой другой пластиковой детали, требует теплого и чистого помещения. Поэтому его нужно снять с автомобиля, тщательно вымыть под проточной водой и перенести "в помещение". Теоретически, весь процесс ремонта можно провести дома, надежно закрыв дверь и подключив пылесос к шлифовальной машине.

Итак, прежде всего, перед устранением повреждения бамперу необходимо дать прогреться. Для удобства пластик можно даже нагреть феном. Затем, используя простой паяльник, следует заделать трещину.

Прикоснитесь нагретым наконечником перпендикулярно к трещине так, чтобы она разошлась ровно посередине. Когда края будут закреплены таким простым способом, возьмите несколько тонких полосок пластика, например, зажимы для шланга, и постепенно нагревайте их, чтобы полностью заделать щель. Не забудьте сделать это с обеих сторон.

Чтобы сократить время на последующую шлифовку, аккуратно разложите пластик от шлангового хомута на передней поверхности бампера, не допуская видимых отверстий. Внутреннюю сторону оставьте как есть, добавив структурную поддержку.

После того как пластик высохнет и застынет, наступает время шлифовки. Начните с наждачной бумаги зернистостью 320 и постепенно поднимайтесь к зернистости тысяча для безупречной отделки. После шлифовки деталь следует тщательно обезжирить, загрунтовать, обработать влажной шлифовальной бумагой и покрасить. Бампер будет выглядеть совершенно новым как визуально, так и практически.

На первый взгляд, процедура может показаться сложной и многогранной. Однако на практике она доступна каждому. Более того, необходимый набор инструментов можно легко собрать в течение одного дня из знакомых источников.

Единственные необходимые расходные материалы — это растворитель, грунтовка и краска, которые можно приобрести и сохранить для дальнейшего использования. Ведь, как известно, бамперы сделаны из пластика и не ржавеют.

Более того, даже при профессиональной покраске в автосервисе эта операция вряд ли обойдется дороже 5 000 рублей. Для сравнения, "полный цикл" на СТО обойдется минимум в 10 000 рублей, а новый бампер с покраской — не менее 20 000 рублей.

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⭐ Ремонт бампера БЕСПЛАТНЫЙ и НАДЁЖНЫЙ Пайка пластмассового бампера авто Трещина в бампере. 🚘
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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