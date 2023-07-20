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Даниил Полоников

Что действительно выключается при нажатии кнопки ESP OFF

2:54
Авто

Начнем с того, что система стабилизации включает в себя такие системы, как ABS и трекшн-контроль. В разных автомобилях они называются по-разному: TCS, ASR, ETS и так далее. Как следует из названия, этот электронный помощник предотвращает пробуксовку колес. Однако есть определенные условия, когда пробуксовка неизбежна, например, при попытке выбраться из глубокого снега. Именно поэтому инженеры придумали способ временного отключения этих полезных электронных помощников.

Что действительно выключается при нажатии кнопки ESP OFF
Фото: www.dubizzle. com/blog/cars/electronic-stability-control-system/

Производители автомобилей знают, что аббревиатура ESP хорошо известна водителям, поэтому они обычно обозначают соответствующую кнопку как "ESP OFF". Но что именно отключается при ее нажатии?

Например, в случае с кроссовером Hyundai Creta первое нажатие этой кнопки отключает систему контроля тяги. Если нажать кнопку во второй раз и удерживать ее около трех секунд, то ESP деактивируется. Аналогичный принцип действует на некоторых японских моделях.

Мы настоятельно рекомендуем не отключать этого электронного помощника, поскольку на скользкой дороге система перестанет оказывать поддержку. Если водитель чувствует себя неуверенно на дороге, он может оказаться в кювете.

В некоторых моделях есть возможность снизить порог срабатывания электронного "ошейника". В этом случае на высоких скоростях ESP будет вмешиваться независимо, либо перекрывая подачу топлива, либо оказывая тормозное давление на колеса через рабочую тормозную систему. Однако все еще зависит от водителя. Если он превысит скорость во время поворота, ESP в режиме "спорт" позволит автомобилю элегантно уйти в занос за счет задних колес. Но если водитель не сможет контролировать занос, "электроника" может с трудом исправить ошибки человека.

Существуют также модели, в которых отключение ESP вообще не является опцией. Такое решение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Плюс в том, что ESP всегда готова обеспечить вашу безопасность. Минусом является сложность, с которой вы можете столкнуться при попытке выбраться из глубокого снега или грязи.

В таких случаях можно поступить следующим образом: выньте соответствующий предохранитель, отвечающий за работу ESP. Это немедленно вызовет появление многочисленных сообщений об ошибках на приборной панели, но электроника больше не будет вмешиваться в работу автомобиля.

После успешного маневрирования из сугроба не забудьте вернуть предохранитель на место. Без него перестанет функционировать не только ESP, но и система ABS. Поэтому управление таким автомобилем станет небезопасным.

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ESP Программа Электронной Стабилизации
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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