Как водители нечаянно убивают генератор даже на новых автомобилях

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Когда речь идет о том, чтобы привести в негодность вполне исправный генератор автономной машины, самый распространенный, но, по иронии судьбы, наименее известный способ связан с батареей. Для этого достаточно просто пренебречь его состоянием и некоторое время поработать с полуразряженной батареей.

Фото: www.carid. com/replacement-alternators.html?filter=1&departments%5B%5D=Parts&sub-ptypes%5B%5D=Alternator%20Rotors

Почти наверняка произойдет короткое замыкание хотя бы в одном из элементов батареи. Это создает дополнительную мощную электрическую нагрузку на генератор. Следует отметить, что в большинстве современных автомобилей генератор работает близко к своей максимальной мощности. Он должен обеспечивать энергией многочисленные бортовые потребители электроэнергии, а также подзаряжать аккумулятор.

Генератор не имеет значительного запаса мощности, поскольку производители автомобилей в настоящее время сокращают расходы, в том числе уменьшают количество материалов, используемых в его конструкции. Теперь представьте, что к генератору добавляется еще один серьезный "потребитель энергии" в виде "неисправного элемента аккумулятора".

Из-за перегрузки генератор начинает перегреваться сверх допустимых пределов. Даже в нормальных условиях он может нагреваться до 60-70ºC. Но при перегрузке температура "двигателя" может резко подскочить. Это не так критично зимой, когда холодный воздух помогает рассеивать тепло. Однако в палящий летний зной, когда охлаждение не так эффективно, старый полудохлый аккумулятор может быстро "убить" генератор, который выйдет из строя из-за хронического перегрева.

К аналогичным печальным последствиям приводит неуемная любовь автовладельцев к тюнингу аудиосистемы. Конечно, можно установить десяток нестандартных колонок, сабвуфер, усилитель, процессор и другие абсолютно необходимые аксессуары и наслаждаться любимыми мелодиями.

Но важно помнить, что все эти дополнительные потребители энергии должны будут питаться от того же стокового генератора. Никто не может сказать наверняка, как долго он выдержит нагрузку и перегрев. Однако легко предсказать, что он "умрет" гораздо раньше, чем предполагалось вначале.

Еще один метод, который неосведомленные автовладельцы используют в своей "битве" с генератором собственного автомобиля, — это их пристрастие к езде по самым глубоким лужам. Не те, которые случайно переходят пешеходы, а настоящие "уличные банды" на дороге, глубина которых не меньше высоты профиля шин автомобиля. А то и еще глубже. При переправе через такие водоемы вброд генератор оказывается полностью промокшим.

Да, у него есть некоторая защита от влаги. Однако она не является абсолютной и вечной. И, как мы знаем, вода всегда находит путь внутрь. Как только это произойдет — бам! Генератора больше нет. Стоит отметить, что к подобному эффекту может привести и мойка моторного отсека, если пренебречь обязательной продувкой и сушкой моторного отсека после завершения процедуры.

Водители будут удивлены после того как узнают эту информацию о генераторе АВТО!!