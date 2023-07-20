Зачем профессиональные водители сыпят соду в антифриз

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Под каждой раковиной, от Калининграда до Владивостока, всегда стоит красновато-коричневая коробка, происхождение и назначение которой остаются неизвестными. Кажется, что он никогда не иссякает и, на первый взгляд, кажется ненужным. Однако с годами каждый россиянин начинает открывать для себя новые и интригующие области применения этой универсальной бытовой химии, и они больше не насмехаются над предложением купить пару коробок "просто так". Как вы, наверное, догадались, я имею в виду пищевую соду.

Фото: https://ukr.media/

Нужно отполировать царапину? Абсолютно! Хотите устранить неприятный запах или пятно? Добро пожаловать! Очистка аккумуляторных батарей от отложений? Пищевая сода тоже делает свое дело! Невозможно охватить весь спектр применения этого порошка, потому что каждый день обнаруживаются новые проблемы. Так и произошло с системой охлаждения автомобильных двигателей, точнее, с охлаждающей жидкостью.

Обычно современные охлаждающие жидкости необходимо менять каждые 150 000 километров пробега, поскольку они гигроскопичны, то есть не впитывают воду. Купив высококачественный антифриз в проверенном магазине, вы сможете по крайней мере пять лет не беспокоиться о замене — то есть в идеальных условиях. В трех из четырех случаев охлаждающую жидкость приходится заменять или доливать, когда автомобиль перегревается или в системе возникает утечка.

В такие моменты у вас нет времени посещать свой любимый магазин автозапчастей. Вы берете все, что доступно, и платите столько, сколько они требуют. А в придорожных киосках вдоль шоссе, отдаленных деревнях и других местах, где "по иронии судьбы" под вашим автомобилем образуется лужица антифриза, в России продают все, кроме высококачественной охлаждающей жидкости.

"Пакеты с добавками", "ультрасовременная базовая формула" и другие важные и необходимые, но в основном маркетинговые термины в таких ситуациях не играют решающей роли. Главная цель — добраться домой без перегрева двигателя.

Чтобы оценить охлаждающую жидкость, приобретенную в придорожном магазине, вы можете полагаться только на внешний вид контейнера — в наши дни они выглядят даже лучше, чем у производителей, — и цвет самой охлаждающей жидкости. Равномерно ли она окрашена? Тогда все в порядке, можно идти. В конце концов, какая это разница? Антифриз есть антифриз!

Однако есть разница: высококачественная "охлаждающая жидкость" изготавливается из раствора на спиртовой основе, в то время как некачественная — из раствора на кислотной основе.

Трудно определить, замерзнет он или закипит, но одно можно сказать наверняка — шланги и каналы в блоке цилиндров плохо справятся с таким составом. В лучшем случае вам нужно будет только разобрать и почистить; в худшем случае вам придется заменить все, включая радиатор. Чтобы избежать этого кошмара дорогостоящего ремонта, на помощь приходит пищевая сода.

Идея проста: добавив небольшое количество пищевой соды в охлаждающую жидкость на спиртовой основе, вы не заметите никаких существенных изменений. Однако, если охлаждающая жидкость на кислотной основе, произойдет заметная и довольно бурная реакция.

По сути, это импровизированный лабораторный тест для вновь приобретенного продукта, даже если он проводится в походных условиях. Налив десять граммов недавно купленной охлаждающей жидкости в крышку той же емкости и добавив всего лишь ложку пищевой соды, вы сможете точно оценить качество антифриза и принять единственно правильное решение: заливать ли его в двигатель вашего автомобиля или разбавить родниковой водой и пробираться дальше. до ближайшего крупного города с сетью магазинов.

Как антифриз может убить систему охлаждения автомобиля.