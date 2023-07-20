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Даниил Полоников

Почему опытные водители возят с собой соль круглый год

3:09
Авто

Когда речь заходит о самой известной специи, которая есть на каждой кухне по всему миру, что приходит на ум? Конечно же, соль! Пачка этой "белой смерти" стоит сущие копейки, но без нее невозможно представить ни одно застолье (не говоря уже об отдельном блюде!). Его даже добавляют в сладкие блюда для усиления их вкуса. Однако польза хлорида натрия не ограничивается кулинарными аспектами. Его можно и нужно использовать в домашнем хозяйстве, гараже и автомобиле, решая задачи, с которыми часто не справляются дорогие современные средства.

Почему опытные водители возят с собой соль круглый год
Фото: ria.ru

Одним из самых важных достоинств соли является ее доступность. Всего за двадцать рублей вы можете приобрести около 500 граммов этого вещества, способного справиться с множеством проблем. Скользкая лестница или трудности с выездом машины из гаража — это лишь вершина айсберга, колоссального белого айсберга. Давайте начнем с простого.

Хлорид натрия — отличное средство для удаления пятен. Раствор соли и лимонного сока может эффективно и без последствий вывести трудновыводимые пятна или застарелые загрязнения. Но мало кто знает, что эта специя творит чудеса в борьбе с плесенью.

Только соль может дешево и эффективно очистить автомобильные ковры от последствий ветреной погоды, включая остатки антиобледенителей, устраняя споры, вызывающие многочисленные проблемы со здоровьем. То же самое относится и к наростам.

Во время майских праздников многие автовладельцы могут заметить на стеклах и фарах толстый слой налета, который не могут удалить обычные автомойки. Чтобы избавиться от него, нужно нанести пасту из соли или сделать солевой компресс, а затем тщательно смыть. Кстати, соль — самый доступный абразив, способный отполировать даже мелкие царапины.

Кроме того, хлорид натрия эффективно борется с неприятными запахами. После четырех-пяти месяцев езды с закрытыми окнами салон автомобиля будет пахнуть не совсем свежо, даже если в нем никто не курил. Хотя можно попробовать различные освежители и дезодорирующие средства, гораздо прагматичнее устранить причину дискомфорта, а не его симптомы.

Для этого можно положить на ночь под сиденья и в подстаканники несколько небольших мешочков — достаточно одного неповрежденного носка. Такой подход позволит восстановить свежесть в салоне автомобиля гораздо быстрее и, что самое главное, с меньшими затратами. Одновременно соль будет поглощать лишнюю влагу из салона, нейтрализуя возможность образования плесени.

Простое, недорогое и доступное решение, которое можно найти на полках ближайшего магазина, поможет любому добросовестному автовладельцу решить невероятное количество проблем, возникающих после долгой, холодной, сырой и грязной городской зимы. При таком подходе альтернативы хлориду натрия просто не существует.

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Зачем опытные водители возят в машине чеснок? Ответ вас удивит
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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