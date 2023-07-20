Три глупых мифа про бензин, о которых давно пора забыть

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Одно из самых распространенных заблуждений связано с верой в то, что октановое число указывает на качество бензина. В результате опытные водители советуют новичкам заправлять свои автомобили только 95-октановым бензином, утверждая, что он превосходит 92-октановый вариант. Однако это мнение совершенно неверно.

Фото: https://www.westerndriver.com/

Роль детонации

Октановое число топлива не имеет прямой зависимости от его качества. Например, 92-октановое топливо может быть самого высокого качества, но оно может просто не подойти для двигателя с высокой степенью сжатия. При использовании такого топлива производительность двигателя будет снижена, что приведет к заметной вялости, ощущаемой водителем.

Аналогично, 100-октановый бензин не подходит для карбюраторных двигателей, таких как в классических автомобилях "Жигули". В целом, двигатели проектируются для работы на топливе, обладающем специфическими анти-ноковыми характеристиками, а не в соответствии с правилом, что более высокое октановое число равнозначно лучшей производительности.

Топливо для оптимальной чистоты

Еще одно распространенное заблуждение связано с мнением, что бензин с моющими присадками вреден для автомобиля. Это заблуждение в основном относится к старым двигателям, в которых за годы эксплуатации накопились углеродистые отложения и лак.

Стоит отметить, что бензин с такими присадками сегодня предлагается каждым производителем. Эти присадки помогают удалить углеродистые отложения из камер сгорания и очистить топливные форсунки. Таким образом, использование такого "очищающего" топлива считается безопасным.

Заливать топливо без разбора

Третий миф предполагает, что автопроизводители намеренно рекомендуют для своих автомобилей бензин с более высоким октановым числом, чтобы обеспечить прибыль себе и нефтяным магнатам.

В действительности топливо АИ-92 постепенно выходит из употребления. В Европе его уже не продают из-за преобладания более современных автомобилей и ужесточения экологических требований. Однако в нашей стране, где автопарк относительно старше, низкооктановое топливо более популярно и экономично.

Зная это, производители дорабатывают блоки управления двигателями, чтобы они могли без проблем работать с любым типом топлива. Другими словами, если вы случайно заправитесь 92-октановым топливом вместо 95-октанового, никаких проблем сразу не возникнет. Однако, если вы будете делать это регулярно, это может привести к возникновению проблем в будущем.

Мифы про бензин / октановое число, качество, цвет