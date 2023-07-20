Каких бед ждать водителю от защитной сетки в решетке радиатора

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При покупке нового автомобиля дилеры предлагают множество опций. Давайте не будем обращать внимания на тот факт, что цена, которую они взимают за эти опции, превышает все разумные пределы, включая стоимость установки. Некоторые из этих опций просто не нужны и могут даже нанести вред системам автомобиля.

Фото: www.pinterest. se/pin/573857177510655356/

Возьмем, к примеру, один из самых модных вариантов — решетку радиатора из сетки. Дилеры клянутся в этом, утверждая, что это отличный актив, стоящий вложенных денег, которые могут составлять 5000 рублей и более, в зависимости от зоны покрытия. Между тем фактическая стоимость самой решетки составляет всего 300 рублей за пластину размером 20х100 мм. Они говорят, что решетка защитит радиатор автомобиля от камней, брошенных предыдущими автомобилями. Но это гораздо дороже, чем инвестировать в "полезный" тюнинг.

Как можно устоять? В конце концов, менеджер наглядно описывает потенциальные проблемы и стоимость замены радиатора. Более того, у потенциальных владельцев автомобилей часто нет выбора — они обнаруживают, что решетка радиатора уже установлена, а без нее автомобиль не будет продан. Если они будут настаивать на отмене этой опции, им придется снова заплатить за нее по негуманитарным дилерским ценам. Таким образом, они принимают все как есть, веря в предполагаемые преимущества решетчатой сетки. Но так ли это на самом деле?

Действительно, когда дело доходит до защиты, дилеры не лгут. Мелкоячеистая решетка действительно предотвращает попадание крупных камней в моторный отсек.

Однако давайте начнем с того факта, что, как правило, перед радиатором системы охлаждения двигателя, оснащенной кондиционером или климат-контролем, всегда находится радиатор для системы климат-контроля, который занимает большую площадь и обеспечивает дополнительную защиту.

Помимо того факта, что радиаторы выдерживают небольшие вмятины без существенных повреждений (а камни редко наносят существенный вред, поскольку производители автомобилей далеко не глупы и не делают радиаторы из хрусталя), стоимость радиатора кондиционера, даже если он поврежден и списан, в четыре раза ниже, чем у обычного радиатор охлаждения двигателя. Так что беспокоиться не о чем.

Если ваш ежедневный маршрут не включает в себя гравийные полосы с интенсивным движением, незащищенные радиаторы прослужат весь период владения автомобилем или даже до конца его срока службы. Но доживет ли автомобиль, оснащенный решеткой радиатора, до своего естественного конца — это вопрос.

Производители автомобилей уделяют пристальное внимание охлаждению моторного отсека, включая сам двигатель, с помощью высокообразованных специалистов и инженеров-аэродинамиков, которые неделями работают над обеспечением достаточного воздушного потока, особенно в летнюю жару.

Декоративная решетка радиатора играет важную роль — она должна быть сконструирована таким образом, чтобы пропускать поступающий воздух без особых усилий, обеспечивая дополнительное охлаждение двигателя и других компонентов. Однако сетка, установленная за решеткой радиатора, значительно ухудшает процесс терморегулирования в моторном отсеке.

Из-за значительного снижения давления входящего воздушного потока под капот поступает гораздо меньше свежего воздуха, что приводит к повышению температуры двигателя.

Чтобы снизить температуру, система охлаждения автомобиля дает команду вентилятору охлаждения радиатора включаться чаще. Излишне говорить, что постоянная работа в таком режиме приводит к ускоренному износу компонентов системы.

Система климат-контроля также страдает. Давление хладагента в системе кондиционирования воздуха значительно повышается и не снижается. Другими словами, мы сталкиваемся с длительными перегрузками, которые, в свою очередь, негативно влияют на компрессор кондиционера.

Удивительно, что, несмотря на полную снисходительность автопроизводителей, их официальные дилерские центры насильно навязывают покупателям эту опцию без каких-либо тестов, сертификаций или других форм подтверждения безопасности радиаторной сетки, установленной за решеткой радиатора. Они не в состоянии должным образом предупредить о потенциальных негативных последствиях. Поэтому не рекомендуется следовать их примеру.

НИКОГДА НЕ СТАВИТЕ СЕТКУ в РЕШЕТКУ РАДИАТОРА . . .?