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Даниил Полоников

Парковать автомобиль в луже рискованно для колёс и тормозов

2:47
Авто

На первый взгляд, нет ничего страшного в том, чтобы оставить машину на ночь в луже. И если в воде окажутся только колеса с правой стороны, а левые колеса останутся на набитом снегу, то выехать с парковки не составит никакого труда. Но в реальности всё не так просто.

Парковать автомобиль в луже рискованно для колёс и тормозов
Фото: https://ukr.media/

Начнем с того, что если лужа глубокая, то вода может добраться до тормозных механизмов. Ночное замерзание может привести к заеданию тормозных колодок, что затруднит движение автомобиля. А поскольку большинство автомобилей не имеют функции блокировки, может возникнуть ситуация, когда колесо на заснеженной стороне начинает вращаться, вгрызаясь в снег, пока он не превратится в лед, в то время как колесо в луже остается неподвижным.

Если вы не можете отпустить тормоз, вам придётся прибегнуть к помощи лома и лопаты, чтобы отколоть лед. В качестве альтернативы вам придется обратиться за помощью к соседям, которые могут отбуксировать ваш автомобиль.

Кроме того, имейте в виду, что постоянное увеличение оборотов двигателя в попытке выйти из ситуации может повредить сцепление в автомобиле с механической коробкой передач. Даже бесступенчатая трансмиссия не любит длительного вращения колес.

Если долгое время не менять трансмиссионную жидкость, вращение колес может привести к проскальзыванию ремня, повреждению поверхности ремня и шкивов. Со временем это может привести к дорогостоящему повреждению трансмиссии.

Если на вашем автомобиле установлены задние барабанные тормоза, вода и влага также могут просочиться внутрь и повлиять на работу механизмов. В этом случае ослабление тормозных колодок может привести к тому, что одна из них сойдет с креплений и заклинит барабан. Тогда полной разборки не избежать.

Обратите внимание и на шины. Если из одной из шин торчит болт и она начинает сдуваться, не следует парковать автомобиль в луже. За ночь шина может полностью сдуться, что позволит воде попасть внутрь. В этом случае вам придётся посетить шиномонтажную мастерскую, где специалисты разберут колесо, удалят воду и залатают прокол. Но это потребует времени и денег.

В любом случае, даже если вам удастся выбраться из снежно-водяного месива без последствий, будет разумно просушить тормоза перед началом движения. Для этого несколько раз нажмите на педаль, чтобы удалить влагу, оставшуюся между тормозными колодками и дисками. Иначе при первом резком торможении вы можете неправильно оценить тормозной путь и столкнуться с бампером впереди идущего автомобиля.

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ГидроУдар. Как Можно Убить Двигатель. Глубокие Лужи Чем Опасно
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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