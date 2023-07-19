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Даниил Полоников

Почему хром на кузове меняет цвет, и как этого избежать

Авто

Когда дело доходит до ухода и обслуживания вашего автомобиля, часто возникает одна проблема — появление упрямых пятен, разводов или нежелательных остатков на блестящих хромированных деталях. Поначалу эти пятна могут оставаться незамеченными владельцем, но когда они становятся все более выраженными, в воздухе повисает немой вопрос: почему?

Почему хром на кузове меняет цвет, и как этого избежать
Фото: www.modularfords. com/threads/139114-Polished-Parts-VS-Chrome-Parts?p=1402742

У этой проблемы есть несколько причин. В современном автомобильном мире существует огромное количество автомоек. С одной стороны, это положительный момент, поскольку регулярная мойка автомобиля является неотъемлемой частью технического обслуживания транспортного средства. С другой стороны, не все автомойки соответствуют стандартам чистоты.

В погоне за прибылью некоторые операторы автомоек прибегают к использованию некачественных и даже агрессивных чистящих средств. При отсутствии надлежащего регулирования каждый работник использует свои собственные методы и средства. В результате страдает как хром, так и лакокрасочное покрытие автомобиля. Это касается не только автомобилей: мы были свидетелями того, как анодированный алюминий на дорогих мотоциклах, который должен быть радикально черным, становился похожим на цвет пролитого на асфальт бензина.

Однако воздержание от мытья автомобиля также не является приемлемым решением. Химикаты, которыми обильно поливают дороги в крупных городах, ухудшают состояние хромированных декоративных элементов. В течение нескольких лет отражающее покрытие тускнеет даже в тех местах, которые не подвергались физическому воздействию. Не стоит забывать и о пыли и мелком песке, выбрасываемом другими автомобилями.

Тем не менее, пренебрегать мойкой автомобиля тоже не выход. Химикаты, широко используемые на дорогах в крупных городах, ухудшают состояние хромированных декоративных элементов. В течение нескольких лет отражающее покрытие становится тусклым даже в тех местах, которые не подвергались физическому воздействию. Не стоит забывать и о пыли и мелком песке, выбрасываемом другими автомобилями.

К счастью, некоторые дефекты хрома на ранних стадиях можно устранить. Например, белый налет можно устранить с помощью специальных чистящих составов. Однако если дефект уже проник глубоко в поверхность, эти средства будут неэффективны, и потребуется замена детали.

Аналогично, если декоративный элемент стал зеленым, его также необходимо заменить. Изменение цвета — это не сезонное линька, а признак окисления металла под слоем хрома, которое повредило защитное покрытие.

Но как защитить свой автомобиль от всех этих негативных факторов? Ответ заключается в нанесении защитной пленки на ваш новый автомобиль. Хотя это, возможно, не самый доступный вариант, будущий владелец, несомненно, скажет вам спасибо, к тому же автомобиль будет лучше сохранять свою стоимость без ущерба для своего "так себе" внешнего вида.

Если защитная пленка не вписывается в ваш бюджет, то следующим лучшим вариантом будет защита хрома с помощью автомобильной химии, например, воска. Хотя это также требует определенных затрат, они не являются непомерными. Однако важно отметить, что для поддержания эффективности процедуры необходимо регулярно повторять.

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Как УДАЛИТЬ ХРОМ | Окраска хромированной детали | ПРОСТОЙ СПОСОБ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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