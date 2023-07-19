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Даниил Полоников

Как быстро и за копейки очистить автомобильные кресла и ковры

Авто

Обеспечить чистоту салона вашего автомобиля можно только одним способом: припарковав автомобиль в гараже, заделав все зазоры малярной лентой и накрыв его защитным автомобильным чехлом. Однако для тех, у кого нет доступа к такой опции, единственным выбором является регулярная и периодическая комплексная уборка. В России этот подход еще более осложняется девятимесячной холодной погодой и непрекращающимися дождями, льющими с неба.

Как быстро и за копейки очистить автомобильные кресла и ковры
Фото: архив

Эффективно высушить автомобиль в таких влажных условиях практически невозможно. Если на поверхности остается влага в любом виде, на ней мгновенно образуются грязные разводы, за которыми следует плесень.

Итак, что вы можете сделать?

Конечно, вы могли бы продолжать ездить по грязи и безжалостной пыли до тех пор, пока не наступит короткое, но знойное лето. Напомню, что метеорологи и другие синоптики обещают снежные заносы до конца мая. В качестве альтернативы вы могли бы неустанно убирать интерьер каждую неделю. Однако оба варианта подходят не всем. Некоторые находят это неудобным, в то время как другие находят это дорогим. И для большинства это просто слишком много усилий.

Но, как вы знаете, у каждой проблемы есть решение, если вы проявите немного терпения и настойчивости. То же правило применяется, когда дело доходит до приведения в порядок салона вашего автомобиля. На полке любого магазина автозапчастей вы можете найти флакон "пены для сухой чистки", специального химического средства, которое позволяет тщательно очистить ваш автомобиль без использования воды.

По сути, это пена, которая быстро впитывает грязь и эффективно удаляет даже самые стойкие пятна. Существует множество производителей на выбор, так что вы можете найти продукт, соответствующий любому бюджету. Цены варьируются от 90 до 600 рублей. Выбор за вами — я не буду вам его навязывать.

Вот как это работает: вы можете использовать любое замкнутое пространство, где вода не капает с потолка и ваш сосед не мешает. Шаг за шагом наносите пену на загрязненные поверхности, давая ей поработать 10 минут. Затем удалите потемневшую пену салфеткой из микрофибры. Проще говоря, вы наносите его на сиденье, ждете назначенное время, а затем вытираете.

Повторите этот процесс для потолка, ковра и так далее. Самое замечательное в этом "химическом веществе" то, что это не вода — оно проникает только в верхний, самый грязный слой и всасывает все следы жизнедеятельности. Нет необходимости вытирать; вам просто нужно снять пену. И если пятно не полностью исчезло после первой попытки, просто повторите операцию.

Как показывает практика, одного флакона пены для сухой чистки достаточно, чтобы привести в порядок весь салон автомобиля и снова заняться наиболее "проблемными" участками: водительским сиденьем, ковриком под ногами водителя, оконными рамами, которые часто страдают от курения и различных причин растрескивания стекла. "окно" в любую погоду.

Кстати, этот вид химчистки автомобиля экономит не только ваш бюджет, но и материалы — он не вызывает коррозии и не образует дыр. Таким образом, вы с уверенностью можете позволить себе проводить эту процедуру раз в месяц, используя пену не только для тканевых поверхностей, но и для пластика, кожи и других материалов, обычно используемых для создания комфорта в любом современном автомобиле.

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КАК ОЧИСТИТЬ САЛОН АВТО (дешево, быстро, качественно)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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