Чем скачки атмосферного давления опасны для автомобиля

Жителей Москвы предупредили о явлении, известном как "барическая пыль". Оно означает резкие колебания атмосферного давления, которые ожидаются в ближайшем будущем. Люди, чувствительные к изменениям погоды, запасаются лекарствами. Однако эти погодные аномалии влияют и на транспортные средства.

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На давление в шинах особенно сильно влияют перепады давления и погодные изменения. Поскольку шины заполнены воздухом, который является газообразным веществом, они расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Это означает, что при понижении температуры воздуха давление в шинах снижается. Кроме того, многие водители не следят за давлением в шинах. Они просто накачивают шины летом и продолжают ездить без проверки до наступления зимы. Вот почему пора достать воздушный насос, и вот почему.

Метеорологи установили, что разница температур между летом и зимой в центральной части России составляет примерно 28 градусов Цельсия. В результате зимой давление в шинах падает примерно на 0,35 атмосферы. Это может существенно повлиять на управляемость автомобиля.

Необходимо также учитывать, что во время погодных аномалий наблюдается значительная разница между ночными и дневными температурами. Поэтому, если за ночь подморозит, давление в шинах может снизиться еще на 0,13 атмосферы. В результате, в шине, которая летом была накачана до рекомендованных 2 атмосфер, зимой давление падает до 1,52 атмосфер. Это уже очень низкий уровень.

Более того, из-за "барической пыли" может загореться лампочка Check Engine, а двигатель может начать работать вяло, шокируя водителя, ведь еще накануне атмосферный мотор был в полном порядке.

Проблема заключается в том, что крутящий момент и мощность двигателя во многом зависят от качества топливно-воздушной смеси. В смеси содержится кислород, который отвечает за процесс сгорания топлива. Содержание кислорода в воздухе зависит от погоды, включая атмосферное давление, влажность и температуру. Во влажном воздухе, особенно в условиях сырой погоды, содержание кислорода значительно ниже, чем в сухом воздухе. Поэтому мощность двигателя несколько снижается.

При снижении атмосферного давления содержание кислорода в воздухе уменьшается еще больше. В результате мощность двигателя снижается, особенно в горных районах. То же самое относится и к эпизодам "барической пыли".

Если датчик массового расхода воздуха изношен, он может начать работать неправильно, заставляя блок управления двигателем подавать обедненную топливную смесь. Следовательно, двигатель начнет работать неправильно. Поэтому лучше проверить работоспособность датчиков, пока не стало слишком поздно.

Атмосферное давление