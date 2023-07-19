Как сэкономить на свечах зажигания, увеличив срок их службы втрое

3:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Пока власти страны разрабатывают планы и собирают ресурсы, население все ближе подходит к понятию сбора бутылок, макулатуры и металлолома. Кошельки и карманы людей из месяца в месяц лишены стабильного финансового присутствия, а цены на товары продолжают непрерывно расти, не обращая внимания ни на стоимость нефти, ни на эффективность китайской вакцины от болезней.

Фото: https://vehq.com/

Даже те, кого блокировка затронула лишь слегка, задумываются о необходимости экономии, не говоря уже о миллионах россиян, которые действительно понесли потери в доходах.

Увы, одной из главных жертв этой бережливости стал автомобиль. Бюджетные ассигнования на его обслуживание и содержание сокращаются в пользу более важных расходов, таких как лекарства, одежда и пропитание. Безнравственно обвинять или критиковать, а не просто закрывать глаза на этого "железного коня". Однако эффективные меры по сокращению расходов могут быть реализованы разумно.

Замена масла должна производиться строго по рекомендованному графику, но никто не запрещает воспользоваться акционными предложениями, купить заранее по сниженной цене или выбрать более бюджетную альтернативу. Что касается свечей зажигания, замена которых может стоить довольно дорого, то здесь существует еще более интригующий способ экономии.

Некачественное топливо, нечистые заправочные станции, изношенные двигатели и другие знакомые россиянам кризисы в совокупности ускоряют образование отложений и нагара на свечах зажигания. Производитель рекомендует их замену. Однако необходимость — мать изобретения, и народ уже давно придумал способ, позволяющий менять эти расходные материалы на треть реже.

Приобретя в аптеке два флакона широко известного "Димексида" (стоимостью около ста рублей), нужно перелить содержимое в стеклянную банку и плотно закрыть ее крышкой. Через каждые 6000-7000 километров свечи зажигания выкручиваются и погружаются в раствор на ночь. Каналы свечей должны быть заткнуты ватой, чтобы предотвратить оседание пыли в гараже.

После тщательной 12-часовой химической обработки с рабочих поверхностей свечей зажигания аккуратно и безупречно удаляются все отложения и нагар, что, по сути, оживляет эти изношенные детали!

Запаса диметилсульфоксида (Dimexide) хватит на несколько лет, если не допускать его испарения. Не нужно заменять смесь после каждой процедуры; просто дайте ей осесть и закройте банку. Что касается самих свечей зажигания, то они будут исправно служить до тех пор, пока не придут в негодность естественным образом, будь то три года или пять. Обнаружить их разрушение несложно: двигатель начнет давать осечки, перестанет работать на всех цилиндрах, в то время как сами свечи зажигания останутся чистыми.

Не покупай новые свечи зажигания, старые станут лучше новых! АвтоХак