Как при движении автомобиля избавиться от налипающего на «дворники» снега

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Когда идет сильный снег, водители всех типов автомобилей, как новых, так и старых, сталкиваются с одной и той же проблемой: накопление и замерзание осадков на стеклоочистителях. В результате на лобовом стекле часто появляются неочищенные пятна и разводы. Это не только доставляет неудобства и раздражает водителя, но и представляет реальную опасность. Ведь из-за этих "слепых" пятен можно легко пропустить пешехода или другое транспортное средство.

Фото: https://www.patternpictures.com/

Перспектива серьезной аварии, вызванной каким-то белым месивом, упавшим с неба, не понравится ни одному ответственному автовладельцу. Поэтому водители часто останавливаются, выходят на мороз и "сбивают" лед со своих стеклоочистителей.

Владельцы легковых автомобилей с подогревом стеклоочистителей или общим подогревом лобового стекла в некоторой степени избавлены от этой участи. Итак, что же можно сделать, чтобы в какой-то степени избежать подобной ситуации и ездить с относительно чистым лобовым стеклом во время сильных снегопадов и морозов, если ваш автомобиль не оснащен такими функциями обогрева?

Прежде всего, давайте вспомним, как происходит процесс накопления снега. Сначала снег попадает на лобовое стекло в зонах, обогреваемых отопителем автомобиля, в результате чего он слегка подтаивает. Затем работающий стеклоочиститель собирает частично мокрый снег и переносит его в зону, где лобовое стекло либо менее интенсивно нагревается из салона, либо имеет почти такую же температуру, как снаружи.

Затем снег снова начинает замерзать, частично прилипая к стеклоочистителю. Этот цикл повторяется несколько раз, каждый раз увеличивая размер куска льда на стеклоочистителе. В таких случаях даже использование настоящей морозостойкой стеклоомывающей жидкости часто не решает проблему, а только усугубляет ее, вызывая прилипание к жидкости еще большего количества снежинок.

Чтобы положить конец этому хаосу, необходимо каким-то образом уменьшить теплопередачу от лобового стекла к замерзающей воде, попадающей на него. Самый простой способ добиться этого — значительно увеличить скорость. Благодаря тому, что снег соприкасается с лобовым стеклом в течение как можно более короткого времени, он сдувается стремительным потоком воздуха.

По опыту, скорости около 50-60 км/ч достаточно, чтобы сдуть большую часть снега с лобового стекла. Ситуация усложняется, когда движение на высокой скорости невозможно либо из-за плохих дорожных условий, либо когда автомобиль застревает в одной из частых пробок, возникающих во время метелей. В таких случаях нет смысла обсуждать "сдувание" снежинок с теплого лобового стекла.

Поэтому необходимо как-то охладить его. Одним из способов достижения этой цели является удаление теплого потока воздуха. При этом лобовое стекло полностью не охладится, так как оно все равно будет нагреваться за счет естественной циркуляции воздуха в салоне.

Однако интенсивность таяния снежинок на лобовом стекле значительно снизится, в результате чего лобовое стекло станет чище, а процесс замерзания стеклоочистителей замедлится.

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