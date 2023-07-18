Почему не следует менять лобовое стекло весной

4:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда дело доходит до езды по отечественным дорогам, мы часто сталкиваемся с камнями или шипами, которые вызывают трещины, особенно после суровых зимних морозов или из-за общего износа. Весной, когда погода становится теплее, ярко светит солнце, и наше настроение естественным образом поднимается, наш организм жаждет витаминов и омоложения.

Фото: educatorpages. com/site/kevinevans/pages/myths-about-car-windshield-replacement

Именно в этот момент мы замечаем, что наш любимый автомобиль выглядит изношенным после зимы. Простой стирки и полировки может оказаться недостаточно. Это особенно верно, когда речь заходит о лобовом стекле.

К сожалению, наши дороги часто грязные, усыпанные гравием, песком и обычным мусором. Получение скола или трещины не является сложной задачей, и для этого не требуется длительного путешествия или поездки за город. В переходный период между теплыми днями и морозными ночами даже незначительная царапина может легко превратиться в обширную трещину. И, конечно, это сильно портит внешний вид автомобиля. Его необходимо срочно заменить.

Китайские лобовые стекла, которые подвержены растрескиванию, быстрому износу и приходят в негодность в течение пары лет, приучили россиян без особого беспокойства принимать замену. В конце концов, они стоят недорого. Более того, широкий выбор опций позволяет нам быстро и без особых усилий найти профессионала, готового выполнить работу в убыток. Так зачем же ждать?

Однако дьявол кроется в деталях. Китайские ветровые стекла, хотя и значительно более бюджетные, чем у их конкурентов, к сожалению, страдают от проблем с геометрией. Два из трех стеклянных элементов часто смещены, что делает их установку практически невозможной. Еще одним недостатком является сам процесс интеграции. Во-первых, лобовое стекло — это конструктивный элемент кузова автомобиля, подвергающийся значительным нагрузкам, из-за чего мягкое китайское стекло часто разбивается вдребезги. Минимального скола более чем достаточно, чтобы нанести такой ущерб.

Во-вторых, меры по снижению затрат, необходимые для того, чтобы предложить конкурентоспособные цены на монтаж, отрицательно влияют на количество используемого клея. Его часто недостаточно заполняют даже на заводском уровне, не говоря уже о кустарных гаражных установщиках, которые часто наносят крепежный состав "на глаз".

В-третьих, любому клею требуется время для отверждения или, проще говоря, для высыхания. Когда эти три фактора объединяются весной, они легко могут привести к значительной утечке в наиболее уязвимом месте автомобиля.

Вода неизбежно просачивается не только в миллионы микрочипов, расположенных под приборной панелью любого современного автомобиля, но и в жгуты проводов, которые имеют тенденцию к коррозии.

Кроме того, сами провода растворяются, превращаясь в медный купорос в течение нескольких месяцев. Разъемы расшатываются, контакты пропадают, и автомобиль начинает мигать сигнальными лампочками на приборной панели, отказываясь двигаться. Поиск причины этой неисправности может занять несколько дней, а стоимость восстановления всего может составить значительную сумму.

Выбирая новое лобовое стекло, стоит ознакомиться с комментариями коллег-автовладельцев, которые пережили подобные несчастья. Крайне важно не обращать внимания на меры по экономии средств и уделять особое внимание репутации установщика.

Подумайте дважды, прежде чем заменять ветровое стекло весной, потому что существует значительная вероятность того, что клей просто не высохнет должным образом. То, что изначально кажется дешевым решением, может превратиться в дорогостоящее мероприятие в течение пары месяцев, поскольку замена жгутов проводов или даже их частей является очень дорогостоящей операцией.

Замена лобового стекла. Тонкости, о которых надо знать