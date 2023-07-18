5 причин, почему вдруг прямо на ходу ломается ABS

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Главная цель ABS — сохранить контроль над автомобилем во время торможения. Как мы знаем, заблокированное колесо имеет значительно меньшее сцепление с дорогой по сравнению с катящимся колесом. Автомобиль с заблокированными колесами обычно скользит по прямой или, в худшем случае, движется по непредсказуемой траектории с неопределенным исходом, что часто приводит к неблагоприятным последствиям. Теперь давайте разберемся в основных неисправностях системы ABS.

Фото: https://www.carsomesg.com/

Ошибки блока управления

Как правило, эти ошибки возникают из-за внутренних неисправностей модуля. Если ошибки возникают часто, даже после удаления с помощью дилерского сканера, модуль управления нуждается в замене, поскольку ремонт нецелесообразен. Однако стоит отметить, что замена может быть довольно дорогостоящей.

Неисправности датчика скорости вращения колеса

Здесь может возникнуть широкий спектр проблем, начиная от неисправности датчика и заканчивая проблемами с проводкой. Ошибки могут возникать и после самодельного ремонта, например, при неправильной установке подшипника ступицы, что приводит к появлению люфта. Все эти проблемы могут привести к аварийным ситуациям на дороге, так как чрезмерный люфт может привести к рассоединению ШРУСа.

Скопление грязи на кольце редуктора привода

В случае старых систем ABS, они состоят из так называемого пассивного датчика ABS и зубчатого кольца на приводном валу, также известного как кольцо "reluctor". Когда на это кольцо налипает грязь, сигнал от датчика ослабевает, что приводит к срабатыванию индикатора неисправности ABS.

Трещины на кольце редуктора привода

Со временем зубчатое кольцо на приводном валу может заржаветь и даже треснуть. Это приводит к вибрациям на рулевом колесе, к которым датчики ABS особенно чувствительны, что приводит к появлению признаков неисправности. Стоит отметить, что при ремонте требуется повышенная осторожность, так как многие компоненты подвески подвержены коррозии, и снятие датчиков иногда может привести к их повреждению.

Электрические неисправности

Блок ABS подключен к шине CAN вместе с другими модулями управления. Если в этих модулях возникает какая-либо неисправность, это может привести к включению лампы неисправности ABS. В таких случаях диагностическое сканирование является единственным средством защиты.

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