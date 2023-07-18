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Даниил Полоников

Сколько можно ездить без антифриза, и какие могут быть последствия

Авто

Когда дело доходит до технического обслуживания вашего автомобиля, это прямая ответственность владельца. Однако это не пугает нашего брата. Следовательно, многие автовладельцы не утруждают себя даже простейшим осмотром своего транспортного средства, где наряду с внешними признаками неисправности могут существовать скрытые или менее очевидные неисправности.

Сколько можно ездить без антифриза, и какие могут быть последствия
Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Например, утечка охлаждающей жидкости из двигателя, в то время как водитель пропускает момент, когда стрелка термометра начинает подниматься. Действительно, при таком количестве отвлекающих факторов на дороге, кто в наше время обращает внимание на другие индикаторы приборной панели, помимо скорости? Но что ждет невнимательного автомобилиста, когда охлаждающая жидкость исчезнет, и как долго вы сможете ездить без охлаждающей жидкости?

Причин утечки охлаждающей жидкости может быть много: разрыв шланга, неправильно затянутая крышка радиатора, протечка радиатора или заклинивший водяной насос.

Если вам повезет, вы сможете обнаружить утечку на ранней стадии, и ее причина не будет критичной, что позволит быстро произвести ремонт в полевых условиях (например, затянуть хомут для шланга). После устранения утечки все, что остается, — это долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня и продолжить свой путь. Но что, если вы не смогли диагностировать причину утечки, и вам нечем доливать, но вам все равно нужно продолжать работу?

Что ж, иногда тебе просто нужно делать то, что ты должен делать. Вождение без охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя. Причиной этого является чрезмерное нагревание, чрезмерная нагрузка и, как следствие, деформация компонентов двигателя и блока цилиндров.

Моторное масло также начинает перегреваться, что сводит его полезные свойства к нулю. Вместо образования защитной пленки на трущихся деталях в двигателе начинают скапливаться отложения. Рабочие поверхности двигателя могут быть покрыты сколами, трещинами и царапинами. И, как вершина халатности, двигатель выходит из строя.

Из этого мы можем сделать вывод, что при эксплуатации автомобиля без охлаждающей жидкости нельзя допускать перегрева двигателя. Чтобы добиться этого, нужно отсоединить шланги от радиатора и включить обогреватель на максимум. После этого самым важным индикатором на вашей приборной панели становится датчик температуры двигателя, а не спидометр.

Если датчика температуры нет, то будет достаточно любого другого индикатора, сигнализирующего о повышении температуры. Когда температура достигнет +110 градусов, необходимо заглушить двигатель, чтобы дать ему остыть и предотвратить сильный перегрев. Открытие вытяжки может помочь более эффективно отводить тепло.

На продолжительность работы двигателя без охлаждающей жидкости влияет множество факторов, начиная от материалов, используемых в компонентах двигателя, и заканчивая уровнем их износа на момент утечки. Например, чугунные двигатели более щадящие — без охлаждающей жидкости они могут проработать до 20 минут, прежде чем попрощаться с владельцем автомобиля. Алюминиевые двигатели, естественно, выходят из строя гораздо быстрее.

Чтобы добраться до места назначения, крайне важно не допускать работы двигателя на высоких оборотах. В таких случаях процесс нагрева не будет таким быстрым.

Погодные условия также играют определенную роль. Например, в жаркое лето практически невозможно проехать куда-либо на двигателе без охлаждающей жидкости. В холодные зимы шансы значительно выше. Однако даже здесь главное — не испытывать судьбу.

Тем не менее, это полумеры на грани провала, и экспериментировать не стоит. Чаще проверяйте приборную панель не только для контроля скорости. Если вы заметили какие-либо признаки утечки охлаждающей жидкости (повышение температуры или выход пара из-под капота), заглушите двигатель и устраните проблему.

Если вы не знаете, как с этим справиться, обратитесь за помощью к другим водителям или позвоните по телефону. Цены на новые двигатели и ремонт довольно запредельные. Лучше перестраховаться, чем, как говорится, накликать беду.

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Езда без антифриза, перегрев и последствия
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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