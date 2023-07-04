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Даниил Полоников

Почему шипящая при откручивании горловина бака грозит бедой

4:11
Авто

Когда дело доходит до заботы о вашем верном скакуне, время берёт свое. В то время как внешний вид всё еще может выдерживать, внутренние компоненты и полости сильно страдают от коррозии. Это заболевание поражает всё, будь то рама или шасси, топливный бак или элементы подвески, как несущие, так и не несущие нагрузку. Всё, что сделано из железа, восприимчиво. Даже горловина топливного бака.

Почему шипящая при откручивании горловина бака грозит бедой
Фото: https://miro.medium.com/

Первым признаком неисправности является отсутствие знакомого "шипения" при отвинчивании крышки топливного бака. Вскоре вокруг автомобиля разносится подозрительный запах бензина, за которым следует появление луж радужного цвета.

Ваша следующая заправка может превратиться в бесконечное испытание из-за того, что горловина топливного бака проржавела. Бессмысленно проверять внешнюю раму, которая крепится к корпусу, потому что она становится самым слабым звеном. Основная проблема заключается в трубке, соединяющей горловину с "резервуаром", где могут появиться не просто отверстия, но и пропасти.

Вы можете упреждающе устранить эту проблему, проверив "шланг" на наличие коррозии и утечек через десять лет после того, как ваш автомобиль сойдет с конвейера. Поверь, они будут там, без сомнения.

Изначально маленькие и едва заметные, они со временем становятся довольно значительными. Прежде чем обвинять двигатель в чрезмерном расходе топлива, проверьте все компоненты на наличие утечек. Это просто стоимость владения, так сказать.

Первым признаком того, что вам нужно исследовать эту скрытую деталь, будет полоска, скрывающаяся под люком топливного бака. Появляющиеся на нём первые признаки ржавчины сигнализируют о необходимости контроля. Читайте: поиск нужной детали в Интернете. И здесь начинается настоящая лотерея, потому что вы не найдете их для старой машины: новых не существует, а подержанные быстро раскупаются.

Если случайно вам удастся приобрести новую деталь, вооружившись дрелью, ударной отверткой и другими инструментами в зависимости от модели вашего автомобиля, вы, не задумываясь, замените её, предварительно покрыв всё толстым слоем антикоррозийных средств.

Иногда снять пришедший в негодность узел несложно, но в других случаях вам, возможно, даже придется отвинтить раму. Всё зависит от марки и модели, но без подъемника или ямы эта операция невозможна.

Обратите также внимание на вторую, "кислородную" трубку — именно с неё начинается разрушение всего узла. Так что не стесняйтесь заменять его и его аналоги. Хорошо обработанная горловина топливного бака может прослужить более десяти лет. Другими словами, вам не придётся перечитывать эту статью или предаваться воспоминаниям о прошлом — вы оставите эту задачу следующему владельцу автомобиля.

Однако не всем так везёт — часто необходимые запчасти нигде не найти. Вам придётся прибегнуть к решениям, подобным MacGyver. Обе трубы потребуют импровизации, поэтому разумно приобрести на строительном рынке гофрированную трубу из нержавеющей стали двух разных диаметров вместе с надежным набором уплотнений и зажимов. И потом, всё это вопрос техники — ваши глаза могут быть испуганными, но руки сделают свою работу.

Защитить горловину топливного бака от ржавчины невозможно, но значительно продлить срок его службы не только возможно, но и необходимо. Чтобы достичь этого, желательно периодически очищать "воздушную" трубку, которая имеет тенденцию забиваться грязью, а также очищать и обрабатывать саму топливную "артерию".

Антикоррозийные спреи и их альтернативы остаются актуальными, так же как тщательная мойка и удаление ржавчины. В двух словах: внимание и ещё раз внимание, и компонента "всё равно будет достаточно".

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ШИПИТ или ПШИКАЕТ крышка бензобака при открывании
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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