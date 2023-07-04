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Даниил Полоников

Почему при включении зажигания на приборной панели машины загораются все индикаторы

2:54
Авто

Чем свежее и совершеннее автомобиль, тем больше индикаторов заполняют приборную панель. Однако основные из них имеются практически в каждом автомобиле, если только не перегорели сами лампочки.

Почему при включении зажигания на приборной панели машины загораются все индикаторы
Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

Контрольные символы можно разделить на три группы по цветам, что позволяет водителю с первого взгляда понять, работает ли определенная система автомобиля правильно или произошла серьезная неисправность, с которой может быть опасно продолжать движение. Зеленые или синие пиктограммы указывают на работу таких функций, как фары дальнего света или активированный круиз-контроль.

Красные огни указывают на открытую дверь, включенный стояночный тормоз, неисправность рулевого управления или проблему с подушками безопасности. Проще говоря, это означает, что продолжать движение без устранения причины загоревшейся лампочки опасно.

Желтые символы указывают на срабатывание или неисправность одного из электронных вспомогательных устройств, а также на низкий уровень топлива. Кроме того, символ этого цвета может предупреждать о том, что в автомобиле что-то сломалось или работает неправильно. Стоит отметить, что приятный одуванчиковый цвет индикатора не означает, что на неисправность можно не обращать внимания и спокойно продолжать движение.

Итак, когда водитель включает зажигание, бортовой компьютер связывается с датчиками всех жизненно важных систем автомобиля, проверяя, не сообщают ли они об ошибках. Именно поэтому большинство индикаторов на приборной панели загораются, как гирлянда на новогодней елке: это часть проверки. Индикаторы гаснут через секунду или две после запуска двигателя.

Однако если что-то пойдет не так и возникнет неисправность, сигнальная лампа либо останется на месте даже после запуска двигателя, либо погаснет, но со значительной задержкой. Конечно, неисправность может быть обнаружена и во время движения. В любом случае, это сигнал, указывающий на необходимость посещения сервисного центра. В качестве альтернативы, если у человека есть опыт, знания и диагностическое оборудование, он может попытаться устранить неисправность самостоятельно.

Стоит отметить, что количество индикаторов, видимых водителю после включения зажигания, зависит от марки и модели автомобиля. Иногда оно включает в себя все символы, присутствующие на приборной панели.

В других случаях на приборной панели отображается лишь минимальный набор пиктограмм, например, указывающих на ошибки тормозной системы, ABS и других важнейших электронных средств, задействованных в аварийных ситуациях, а также датчиков давления в шинах и лампочки Check Engine.

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Горят лампочки на приборной панели. Диагностика и ремонт датчика АБС
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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