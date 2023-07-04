3 лайфхака, как проехать по размытому дождями бездорожью без полного привода

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Дождь, несомненно, когда-нибудь закончится. Везде, за исключением, пожалуй, Санкт-Петербурга. Шутки в сторону, недельное наводнение, обрушившееся на нас весной 2023 года, может стать серьезным испытанием на последнем этапе наших поездок в летние домики. Даже в тех местах, где раньше проезжали обычные автомобили, сегодня даже внедорожники не могут пробиться сквозь толстые слои воды и грязи. А как насчет тех, кто не считал полный привод и высокий дорожный просвет необходимыми характеристиками для своих автомобилей?

Фото: https://www.carscoops.com/

Независимо от того, как развивается история, кожаные салоны и стереосистемы с большим экраном стали гораздо более заманчивыми вариантами для россиян, чем возможность подключения дополнительной оси.

Дороги улучшились, и погода успокоилась. Так зачем же доплачивать за 4x4? Первая неделя июня расставила все по своим местам: седаны и полноприводные автомобили просто не добрались до места назначения из-за неопытных, плохо подготовленных и рассеянных водителей. Одно неверное движение, и ты тянешься за лопатой — лопатой, которую, кстати, не нашли в багажнике.

Однако опытные водители справлялись без каких-либо особых ухищрений даже на таких сложных дорогах. Помните великий миф о том, что если бы вы могли проехать на своей "шестерке" (популярная модель автомобиля), то без особых усилий смогли бы проехать через что угодно? В каждой шутке есть доля правды. Итак, какие проверенные временем приемы вам следует использовать, чтобы передвигаться по грязной летней дороге на любом автомобиле?

СДУВАЙСЯ, МОЙ ДРУГ, СДУВАЙСЯ!

Первое и самое важное правило любого путешествия в "дикую местность" — снизить давление в шинах. Выпустите воздух. Чтобы предотвратить отсоединение шины от обода, вам необходимо снизить давление примерно на одну атмосферу в каждой шине. Это искусственно увеличивает площадь контакта, борется с проскальзыванием шин и позволяет вам добраться до места назначения даже по сильно размытым дорогам.

Но помните, что ваша скорость движения должна быть очень низкой: если вы будете ехать плавно, то прибудете на место. Нет необходимости демонстрировать юношескую смелость, сильно нажимая на педаль газа, особенно потому, что подобный маневр может плохо закончиться из-за острой ветки или камня, что приведет к глубокому и длинному порезу. Короче говоря, прежде чем углубляться в грязные заросли, спустите шины и приготовьтесь к неторопливому путешествию.

ОСОБЕННО, УХОДИ!

Условия бездорожья — неподходящее место для противоскользящей системы. В самый критический момент, когда вы находитесь всего в нескольких сантиметрах от того, чтобы избежать неприятностей, он может вмешаться, снизив обороты двигателя и замедлив вращение колес. Хотя движение, пусть и медленное, будет завершено, вам придется пробираться по грязи за трактором.

Чтобы предотвратить эту неприятность, вы должны заранее отключить эту функцию, предпочтительно с помощью соответствующей кнопки. Если такой возможности нет, не стесняйтесь вынимать предохранитель! Найти его несложно: просто откиньте крышку блока предохранителей и найдите точное местоположение нужного "флажка".

Однако этот трюк, к сожалению, сработает не на всех автомобилях. Например, Renault Sandero не позволит вам завести двигатель после такой операции, поэтому владельцам этого французского "бюджетного автомобиля" приходится полагаться исключительно на свои сильные руки и зоркий глаз.

НЕ ТОРМОЗИ!

Самым сложным аспектом езды по бездорожью является сопротивление торможению. Тем не менее, именно скорость позволяет неподготовленному автомобилю проехать там, где даже внедорожнику пришлось бы нелегко. Не гоните на полной скорости, как маньяк, но поддержание постоянной скорости около 20 км/ч и воздержание от нажатия на педаль тормоза — вот залог успеха. Постепенно и неуклонно, без каких-либо героических подвигов, но и без страха, вы сможете пересечь самые размытые поля и добраться до своего фермерского дома невредимым.

Секреты вождения, которые вы не знали. Бездорожье | Своими глазами