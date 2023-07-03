Как долго можно ездить со стучащей рулевой рейкой

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Когда рулевая рейка автомобиля выходит из строя, водители обычно испытывают ощущение стука различной степени, которое отдается в рулевом колесе во время движения автомобиля. Давайте вспомним, почему изнашивается рулевая рейка. Во-первых, он постоянно подвергается вибрациям. Кроме того, неизбежны кратковременные ударные нагрузки. Удивительно, но даже некачественно выполненный ремонт может привести к проблемам со стойкой. В результате этих воздействий пластиковые втулки на концах стойки могут повредиться и износиться.

Фото: idrivesafely.com

Это приводит к развитию люфта и тем самым стучащим звукам, которые замечают водители. Иногда соединительные элементы внутри рулевой колонки со временем могут испортиться, в результате чего система "заговорит". В других случаях металлические части стойки могут заржаветь.

Резиновые пыльники также могут порваться и треснуть. Грязь и пыль попадают через "отверстия" в башмаках, которые действуют как абразивные материалы, вызывая износ движущихся частей реечного механизма. Сильные удары, такие как попадание колесом в серьезную выбоину, могут привести к деформации корпуса зубчатой рейки и даже повреждению зубьев шестерни.

Итак, когда рулевое колесо внезапно начинает стучать, автовладельцы ловят себя на том, что размышляют, стоит ли мчаться в ремонтную мастерскую или продолжать движение со стуком еще некоторое время. Существует несколько способов устранения проблемы со стойкой.

Один из вариантов — приобрести новую оригинальную деталь. Цена новой сборки может составлять десятки тысяч рублей. Не каждый автовладелец готов пойти по этому пути. Другой вариант — обратиться в ремонтные мастерские. Такой подход повлек бы за собой значительно меньшие затраты. Это вполне возможно сделать за сумму от 10 000 до 15 000 рублей. Однако даже эти расходы часто кажутся автовладельцам слишком высокими.

Альтернативой является продолжение движения с детонационным механизмом. Теоретически средний срок службы рулевой рейки соответствует пробегу от 200 000 до 250 000 километров.

Если стойка приближается к этому порогу, весьма вероятно, что движение с таким механизмом в течение длительного времени будет невозможным — он вот-вот полностью выйдет из строя. Однако, когда теоретический срок службы стойки еще далек и нет никаких симптомов, кроме стука, устройство можно использовать в течение некоторого времени с этим "недугом".

В такой ситуации важно понимать, что именно с ним происходит. Когда что-то стучит внутри механизма, это может быть связано с незначительным естественным износом. С таким стуком можно проехать без каких-либо проблем 40 000 или даже 50 000 километров.

Однако, если, например, на корпусе имеются видимые следы утечки смазки, или если обнаружен порванный башмак, или замечена любая другая подобная неприятность, все равно лучше незамедлительно обратиться за помощью к специалистам по техническому обслуживанию. В конце концов, в этом случае стеллаж долго не прослужит.

Что бывает, если ездить с текущей рулевой рейкой.