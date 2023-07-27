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Даниил Полоников

Почему летом точно нельзя заправлять под завязку топливный бак и даже канистры

2:33
Авто

Заправляясь до полного бака или заливая топливо в стандартную двадцатилитровую канистру, многие водители, не задумываясь, наполняют её до краев. Однако этого делать не следует, особенно если планируется, что автомобиль доедет до ближайшей стоянки и останется там, под палящим солнцем, вместе с канистрой бензина в багажнике. Виной тому — элементарная физика.

Почему летом точно нельзя заправлять под завязку топливный бак и даже канистры
Фото: Fotodom.ru

Возьмем для примера 20-литровую канистру, наполненную бензином. При высоких температурах бензин имеет свойство расширяться, увеличиваясь в объеме. Чтобы компенсировать расширение топлива, в стальной канистре предусмотрен так называемый воздушный карман. Если емкость заполнена до краев, нагретому топливу просто некуда будет деваться.

В результате, как минимум, канистра лопнет и не сможет восстановить свою первоначальную форму. В худшем случае (особенно если канистра старая) топливо сожмет прокладку крышки или разорвет канистру по шву, что может привести к утечке топлива в багажник и распространению неприятного стойкого запаха по салону автомобиля.

Более того, даже более эластичные пластиковые канистры не решают проблему. А из-за своей меньшей прочности они могут ухудшить ситуацию. Кроме того, пролитое в салоне топливо при наличии источника зажигания может легко загореться. В общем, можно столкнуться с проблемами самого разного рода.

С другой стороны, топливные баки в автомобилях не так чувствительны к расширению топлива и избытку паров, вызванному сильным нагревом. Часть паров попадает в сепаратор, где конденсируется и возвращается в бак в жидком виде. Остальная часть оседает в адсорбере.

Проблемы могут возникнуть только в случае неполадок в системе — если адсорбер засорен или неисправен его клапан. В результате не только не сбрасывается избыточное давление в баке, что приводит к буквальным последствиям, но и может возникнуть целый ряд неисправностей, таких как повышенный расход топлива, колебания оборотов, неправильные показания топливного датчика и многое другое.

Таким образом, не рекомендуется игнорировать рекомендации производителей по заправке топливных канистр, особенно в жаркое лето. Это поможет избежать проблем в будущем. Точно так же не стоит заправлять автомобиль до краев и оставлять его под палящим солнцем, не будучи уверенным в целостности топливной системы.

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Почему никогда нельзя заправлять полный бак???
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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