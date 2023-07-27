Как с комфортом обойтись в жару без кондиционера в машине

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Комфортный климат в автомобиле обеспечивается системой кондиционирования воздуха. Водитель и пассажиры имеют возможность выбрать наиболее подходящую для них температуру, что позволяет им наслаждаться поездкой даже в палящий зной. Но как быть тем водителям, в чьих автомобилях нет кондиционера или он неисправен? Как им снизить температуру в салоне и избежать теплового удара?

Фото: https://soymotor.com/

Помните, как наши бабушки и дедушки справлялись с жарой в сельской местности? Правильно, они спали на полу, смачивали простыни и накрывались ими. Вы можете применить тот же трюк с вашим автомобилем. Ключ заключается в том, что влажный воздух кажется более холодным. Поэтому намочите чистую ткань и повесьте её на вентиляционные отверстия. Для большего эффекта протрите этой же тканью лицо и грудь. Однако вам придется регулярно смачивать салфетки, что может быть неудобно во время движения.

В качестве альтернативы можно установить в салоне портативный вентилятор. Однако его эффективность ограничена, поскольку он приносит облегчение только тому, кто находится на его прямом пути. Остальным придётся полагаться на собственный пот для охлаждения.

Для реализации другого метода вам понадобится пара картриджей с хладагентом, которые обычно используются в портативных холодильниках для сохранения свежести и холода продуктов. Заранее заморозьте картриджи в морозильной камере. Не волнуйтесь, хладагент не будет расширяться, поэтому картриджи останутся целыми и неповреждёнными, но ледяными. Затем их можно разместить вдоль лобового стекла. Воздух, проходящий через замороженные картриджи, будет охлаждаться, делая климат в салоне немного более комфортным.

Если у вас нет под рукой картриджей с хладагентом, в качестве альтернативы можно использовать пластиковые бутылки. Однако в обоих случаях вам придется придумать, как закрепить источники холода, чтобы они не упали на пол и не мешали педалям.

Тем не менее, самым эффективным методом является открытие окон. Но не все, а только задние. Для большей эффективности следует также активировать систему вентиляции автомобиля. Эта комбинация создаст разницу давления в салоне, что приведет к мощной циркуляции воздуха.

И вот ещё одно небольшое дополнение: во время этого процесса желательно носить обувь с открытым носком. Наши ноги эффективно отводят избыточное тепло. Также не забудьте увлажнить голову. Это поможет вам избежать теплового удара.